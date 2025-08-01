Queshan\'da Keman Endüstrisi Gelişiyor

QUESHAN, 1 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletine bağlı Queshan ilçesi, son yıllarda ham madde işleme sürecinden enstrüman ve aksesuar üretimine kadar uzanan kapsamlı bir keman ailesi endüstriyel zinciri geliştirdi. İlçedeki üretim, ülkenin toplam keman ailesi üretiminin yüzde 40'ından fazlasını oluştururken, ürünler Avrupa ve Amerika pazarlarına ihraç ediliyor.