Quezon'da Yangın: 8 Ölü

MANİLA, 28 Şubat (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Filipinler'in Quezon kentindeki yangın mahalli görülüyor, 27 Şubat 2025.
Filipinler Yangından Korunma Bürosu, üç katlı bir konut binasında çıkan yangında 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Büro, yangının perşembe sabahı erken saatlerde Quezon kentinde ev sakinleri uykudayken çıktığını belirtti. (Fotoğraf: Xinhua/Rouelle Umali)
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