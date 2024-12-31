Rafadan Tayfa: Kapadokya, Gişe Lideri Oldu

Güncel

TRT Çocuk'un çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa'nın beşinci filmi "Rafadan Tayfa: Kapadokya" yılın en iyi animasyon film açılışını yaptı.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, 27 Aralık'ta vizyona giren 8. TRT ortak yapımı film, ilk haftasında 375 bin kişi tarafından izlenerek gişe lideri oldu.

Rafadan Tayfa'nın son macerasını aktaran filmin yönetmenliğini ve yapımcılığını serinin diğer dört filmini de yöneten İsmail Fidan üstlenirken senaryosunu ise Ozan Çivit kaleme aldı.

Çok yakında tüm dünyada sinemaseverlerin beğenisine sunulacak filmin konusu şöyle:

"Rafadan Tayfa, bağ bozumu festivalinde gerçekleşecek 'Kapadokya Bilmece Avı' etkinliği için Nevşehir'e gitmiştir. Bilmece Avı macerası başladığında Hayri'nin yolu gizemli çömleği arayan ajanlarla kesişir. Ajanlardan önce Hayri'nin eline geçen çömlek, onu ajanların hedefi haline getirir. Tayfa, ajanların Kapadokya'da olduğuna ve bu çömleği aradığına pek inanmaz. Bilmece Avı devam ederken keşfedilen yerler ile çömlek arasında bir bağlantı olduğu ortaya çıkar. Sıradan görünen çömlek aslında Zümrüdüanka'nın küllerini saklamaktadır."

Serinin bir önceki filmi "Rafadan Tayfa: Hayrimatör", 2 milyon 850 bin izleyiciyle 2024'ün en çok izlenen sinema filmi oldu.