Ramazan'da 300 Aileye Sıcak Yemek Ulaştırılıyor - Son Dakika
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Ramazan'da 300 Aileye Sıcak Yemek Ulaştırılıyor

İskilip Belediyesi Aşevi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine her gün 300 haneye sıcak yemek ulaştırarak yardımlaşma kültürünü güçlendiriyor. Hayırsever vatandaşların desteğiyle gerçekleştirilen bu proje, ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürüyor.

14.03.2025 13:32  Güncelleme: 13:35
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Hayırsever vatandaşlar destek veriyor: Ramazan'da 300 aileye her gün sıcak yemek ulaştırılıyor

ÇORUM - Çorum'un İskilip ilçesinde uzun süredir ihtiyaç sahiplerine el uzatan İskilip Belediyesi Aşevi, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte faaliyetlerini daha da anlamlı bir boyuta taşıyıp 300 haneye iftar yemeği ulaştırıyor. Hayırsever vatandaşların destekleriyle hazırlanan yemekler sıcak şekilde ailelere ulaştırılıyor.

Çorum'un İskilip ilçesinde faaliyet gösteren İskilip Belediyesi Aşevi, her gün 300 haneye sıcak yemek ulaştırıyor. Paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatarak ilçede bereketli sofraların kurulmasına vesile olan Aşevi, Ramazan ayının manevi atmosferinde, ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzünü güldürüyor. Ramazan ayında çalışmalarını arttıran aşevi çalışanları, her gün sokak sokak gezerek ailelere sıcak yemek ulaştırıyor. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, aşevini ziyaret ederek görev yapan personellerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Çizikci, aşevinin sadece bir yemek dağıtım noktası olmadığını, aynı zamanda ilçede yardımlaşma kültürünün en güzel örneklerinden birini sergilediğini vurguladı.

"Destek veren herkesten Allah razı olsun"

Emeği geçen vatandaşlara teşekkür eden İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikçi, "İskilip Aşevinde her gün yaklaşık olarak 300 ailemize sıcak yemek ulaştırıyoruz. Yapılan yemekleri belediyemizin imkanlarıyla olduğu gibi aynı zamanda hayırsever vatandaşlarımızın da büyük desteği vardır. Destek veren herkesten Allah razı olsun, keselerine bereket olsun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Ramazan'da 300 Aileye Sıcak Yemek Ulaştırılıyor - Son Dakika

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