Ramazan'da Öğrencilere Başarı İçin Program Önerisi

Öğrencilere başarı için Ramazan programı önerisi

KONYA - Uzmanlar, Ramazan ayında öğrencilerin diğer aylarda olduğu gibi uyku düzenine dikkat etmesi gerektiğini ve ders çalışma rutinlerinin bozulmaması gerektiğini ifade ederek ailelere uyarıda bulunuyor.

Ramazan ayında öğrencilerin bir çoğu, önceki aylardaki uyku, beslenme düzenlerini değiştiriyor. Ramazan ayı boyunca sahura kadar ders çalışan bazı öğrenciler gündüzü uyuyarak geçirmeyi tercih ediyor. Bu tercih yerine daha verimli zaman dilimlerinin oluşturulmasına dikkat çeken uzmanlar ise, sabah saatlerinde okul ve kursta olan öğrencilerin iftar ve sahur aralığını düzenli olarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

"En önemli şey de birçok ders çalışmayı aksatmamaktır"

Rehberlik Uzmanı Özcan Aladağ, Ramazan ayında öğrencilerin düzenlerinin değişiklikler gösterdiğini söyledi. Aladağ, "YKS ve LGS yaklaşıyor. Sınava hazırlık dönemi çok önemli. Tabii Ramazan ayının başlamasıyla birlikte bir de havaların bahar olması sebebiyle öğrencilerde metabolik değişiklikler olacaktır bu da normaldir. Öğrencilerin özellikle Ramazan ayına özel bir program yapmalarında fayda vardır. Çünkü birçok öğrencinin Ramazan ayı ve oruçla beraber, hem uyku saatleri hem de beslenme düzenleri değişiklik gösterecektir. Bu nedenle Ramazan ayına özel bir program yapan öğrencilerin mutlaka daha başarılı, daha güzel sonuçlar alacağını söyleyebiliriz. Gündüz saatlerinde okullarda ve kurslarda olan öğrencilerin özellikle iftardan sonraki süreçleri ya da sahurdan sonraki kalan zamanı ders çalışma şeklinde değerlendirmelerinde fayda vardır. Ama en önemli şey de ders çalışmayı aksatmamalarıdır. Bu nedenle öğrencilerin Ramazan ayına özel bir program yapmaları onların hem YKS'de hem de LGS'deki sınavlarında mutlaka artı bir faktör olarak karşımıza çıkacaktır" dedi.

"Öğrencilerin de değişimlere göre mutlaka bir tedbir almalarında fayda vardır"

Ramazan ayında öğrencilerin ailelerine de büyük rol düştüğünü belirten Özcan Aladağ, "Tabii Ramazan ayında bizim geleneğimizde iftarlar, oturmalar ve benzeri birçok güzel alışkanlıklarımız var. İnançlarımız var, ibadetlerimiz var. Anne ve babalarda bu dönemlerdeki ramazan davetlerinde aileyi çok kalabalık mutlaka görecekler, bunlar öğrencilere bir motivasyon kaynağı olacak ama öğrencilerin iftardan sonra bu aile sohbetlerini çok fazla uzatmadan aile büyüklerini görerek sonrasında evlerine dönüp ya da odalarına geçip ders çalışmalarında fayda vardır. Çünkü Ramazan ayı boyunca öğrencilerin ve ailelerin davranışları ve tutumları mutlaka değişecektir. Öğrencilerin de değişimlere göre mutlaka bir tedbir almalarında fayda vardır" şeklinde konuştu.

"Rutinleri uygulamaya çalışıyoruz, 300 - 350 soru çözerek ilerliyoruz"

YKS'ye hazırlanan Sude Naz Cici (18), iftar sonrası ailesiyle vakit geçirdikten sonra genel olarak rehberlik uzmanlarının verdiği rutinleri uygulamaya çalıştığını belirterek, "300-350 soru çözerek ilerliyoruz. Her akşam yapmaya çalışıyorum. Yoksa rutinlerim kayar. Başarı bence her gün rutinlerini çözmekte, bir düzen oluşturmakta ve bunun dışına çıkmamakta, seni engelleyecek şeyleri yapmamakta. Ramazan'da da normal seviyede ilerliyormuş gibi davranılması gerekiyor bence" dedi.

Yoğun tempoda çalıştığını anlatan Arife Nur Özkaya da, "Yoğun bir tempoyla hazırlanıyorum. Sadece akşamları değil, gündüzleri de verimli geçirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Hava Harp Okulunda subay olmak istediğini ifade eden Mehmet Kartal ise, "Bu zorluklara doğuştan gelen bir özveri ile hazırlanıyorum. Çünkü hep küçüklükten beri istiyordum subay olmayı. F16'nın içinde havada süzülerek gitmek istiyorum, bunun için de elimden geleni yapıyorum. Günlük 200 ile 250 civarı soru çözüyoruz hep beraber arkadaşlarla. Burada dersimiz bittikten sonra etüt yapıyoruz. Dershanenin kapanışına kadar neredeyse kalıyoruz. Planlı, programlı yarını bugünden belirlemiş bir şekilde çalışmaları gerekiyor" şeklinde konuştu.

Lise son sınıf öğrencisi Halis Yıldırım ise, "Benim hedefim Orta Doğu Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği, onun için çabalıyorum. İftardan hemen sonra çalışmaya başlamıyorum, yine biraz dinleniyorum. Yattıktan sonra sahurda kalkıp sahurdan sonra uyumadan çalışıyorum" diye konuştu.