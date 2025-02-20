Fiyatları şişirenler ve stokçuluk yapanlar şimdi yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Fiyatları şişirenler ve stokçuluk yapanlar şimdi yandı

Geniş Video İzle

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ramazan ayı öncesinde manipülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için denetim çalışmalarını artıracaklarını açıkladı. Temel gıda maddelerine yönelik 11 bin işletme ve 152 binden fazla ürün denetlendi. Fahiş fiyat ve stokçuluk uygulamalarına karşı cezalar 17 milyon 271 bin 600 liraya kadar yükselebilecek.

20.02.2025 11:17  Güncelleme: 12:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Ramazan ayında da denetim çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, bu mübarek ayın en güzel şekilde geçirilmesi gayreti içindeyiz." dedi.

FAHİŞ FİYATA SIKI DENETİM

Vatandaşların mağduriyet yaşamaması, piyasada adil rekabet ortamının sürdürülmesi ve fahiş fiyat ve stokçuluk gibi usulsüz uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesindeki piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Bu doğrultuda ocak ayından bu yana yurt genelinde yaklaşık 11 bin işletme ve 152 binden fazla ürün haksız fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında denetlendi. Söz konusu denetimlerde özellikle tüketicilerin ramazan sofralarında önemli yer tutan un, ekmek, yağ, süt ve süt ürünleri, yumurta, kırmızı ve beyaz et, bakliyat gibi temel gıda maddelerine yönelik kontrollere ağırlık verildi. Ayrıca her tür temizleyici, deterjan, sabun, şampuan, diş macunu gibi temizlik ve hijyen malzemeleri ile kişisel bakım ürünleri de incelendi.

MANİPÜLE EDİCİ TÜM GİRİŞİMLERE KARŞI İDARİ YAPTIRIMLAR UYGULANACAK

Ramazan ayına kısa bir süre kala yoğunlaştırılan denetimler, artırılarak devam edecek. Temel gıda ve ihtiyaç maddelerine ulaşımda piyasa düzenini manipüle edici tüm girişimlere karşı idari yaptırımlar uygulanacak. Bu kapsamda fahiş fiyat ile stokçuluk uygulamalarının tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tüketici haklarının korunması ve piyasada adil rekabetin sağlanması hedefiyle tespit edilecek aykırılıklara karşı gerekli idari yaptırımları uygulayacak. Bu çerçevede fahiş fiyata karşı 143 bin 930 lira ila 1 milyon 439 bin 300 lira, stokçuluk girişimleri için 1 milyon 439 bin 300 lira ila 17 milyon 271 bin 600 lira arasında cezalar verilebilecek.

"FAHİŞ FİYAT GİRİŞİMLERİ CİMER VE E-DEVLET'TEN ŞİKAYET EDİLEBİLİR"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ramazan ayı öncesinde, başta gıda olmak üzere, tüm temel sektörlerin yakından takip edildiğini söyledi. Bakanlıkça piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Bolat, şunları kaydetti: Manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla denetimlerimiz önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edecek. İhtiyaç duyulması halinde Bakanlığımızca ilave tedbirler ivedilikle uygulamaya alınacak. Bu kapsamda, vatandaşlar temel gıda ve ihtiyaç malzemelerine ilişkin karşılaştığı fahiş fiyat ve stokçuluk girişimlerini, CİMER, e-Devlet ile Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemi (HFA) mobil uygulaması üzerinden ya da Bakanlığımıza veya ticaret il müdürlüklerimize doğrudan başvurarak bildirebilir. Her türlü piyasa denetim faaliyetinin arkasında duruyor, vatandaşlarımızın daima yanında oluyoruz. Ramazan ayında da denetim çalışmalarımızı yoğunlaştırarak, bu mübarek ayın en güzel şekilde geçirilmesi gayreti içindeyiz.

Fiyatları şişirenler ve stokçuluk yapanlar şimdi yandı
Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fiyatları şişirenler ve stokçuluk yapanlar şimdi yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Murat Gürsen:
    Aynı hamam aynı tas hiç bir bok olmaz 12 1 Yanıtla
  • utkum1453:
    senin kestiğin cezayı adam vatandaşa yüklüyor para cezası verdiğiniz sürece bir bok olmaz 6 1 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    lütfen toplumun içinden insanlara gizli denetleme yetkisi verin.fahri trafik müfettişliği gibi.market fiyatını günlük takip eder, değişen için ilgili kuruma bilgi verir. 5 0 Yanıtla
  • Cengiz İçgil:
    Hiç bir şey olmaz önce kiralara müdahale ve ekmek fiyatlarına çözüm bulamayanlar bu saatte ten sonrada ???? 3 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:54 Kerimcan Durmaz tahliye edildi Kerimcan Durmaz tahliye edildi
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:37 Müge Anlı’yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum Müge Anlı'yı isyan ettiren rezillik: İlk kez bu kadar ahlaksızlık görüyorum
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
22:08 Arda Güler’e 3 dünya devi birden talip oldu Arda Güler'e 3 dünya devi birden talip oldu
21:55 Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır Ankara Valisi: Kar yağışı azaldı, eğitime ara verilmesine şimdilik gerek duyulmamıştır
21:42 Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi Etkili kar yağışı nedeniyle 2. ve 3. Lig maçlarının tamamı ertelendi
21:31 Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu Stent pazarlığı skandalında mağdur hasta ilk kez konuştu
21:12 Galatasaray’ın Sevilla’ya sattığı Marcao, Brezilya’ya geri dönüyor Galatasaray'ın Sevilla'ya sattığı Marcao, Brezilya'ya geri dönüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 16:07:54. #1.12#
SON DAKİKA: Fiyatları şişirenler ve stokçuluk yapanlar şimdi yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.