Esad\'ın kuzeni, Suriye\'de 150 bin kişilik ordu kurduklarını iddia etti

Suriye'de devrik Baas rejiminin lideri Beşşar Esad'ın kuzeni Rami Mahluf, ülkenin sahil bölgesinde 150 bin kişiden oluşan özel silahlı gruplar kurduklarını öne sürdü.

ESAD'IN KUZENİNDEN '150 BİN KİŞİLİK ORDU' İDDİASI

Mahluf, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, ülkenin sahil bölgesinde devrik rejiminin savaş suçlularından Süheyl Hasan'la yeni askeri birlikler oluşturduklarını iddia etti. Bu birliklerin 150 bin silahlı kişiden oluştuğunu öne süren Mahluf, ayrıca Rusya'ya da 'sahil bölgesinin korunması' için çağrıda bulundu.

Rami Mahluf

LAZKİYE'DE REJİM UNSURLARINA OPERASYON

Suriye'de devrik Esad rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etmiş, bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlatmıştı. Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı. Yetkililer, güvenlik güçlerinin sahil bölgesindeki operasyonlarının 10 Mart'ta sona erdiğini duyurmuştu.

ESAD, KASIM AYINDA DEVRİLDİ

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu. Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü. Baas Partisinin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esad başkentten Rusya'ya kaçmıştı. Esad'ın kaçışının ardından Ahmet Şara, Suriye Cumhurbaşkanı olarak ilan edilmiş ve kabinesini kurmuştu.