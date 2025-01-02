Regaip Kandili Özel Programı Beştepe\'de Yapıldı

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Beştepe Millet Camisi'nde yatsı namazının ardından Regaip Gecesi Özel Programı düzenlendi.

Üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla gerçekleştirilen programda, imam hatipler Fatih Kaya, Muhammed Sizcan, Mustafa Orhan ve Alpcan Çelik, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Dünya Birincisi Abdurrahman Sadien ile Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar tarafından Kur'an-ı Kerim tilavet edildi.

Yenimahalle İlçe Müftülüğü Tasavvuf Musikisi Korosu'nun ilahiler okuduğu programda, salavat getirildi, dua edildi.

Camiye gelen vatandaşlara, kandil simidi ve şerbet ikram edildi.