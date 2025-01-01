Regaip Kandili Özel Yayını TRT'de

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İslam dünyası için büyük öneme sahip üç ayların başlangıcını müjdeleyen Regaip Kandili dolayısıyla hazırlanan özel programlar, yarın TRT'de izleyici ve dileyicilerle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT ekran ve radyolarında kandilin ruhunu yansıtan dua, ilahi ve dini sohbetlere yer verilecek.

Eskişehir Sivrihisar Ulu Camii'nden gerçekleştirilecek "Regaip Kandili Özel Yayını" yarın TRT 1'de canlı yayınlanacak.

Fatih Koca'nın icrası ile "O'na Selam Regaip Kandili Özel" programı 18.45'te TRT Müzik'te izlenebilecek.

TRT Türk, Yunus Emre Camii Külliyesi'nden gerçekleştireceği canlı yayınla "Regaip Kandili 2025" programını 19.00'da ekrana getirecek. "Sokak İlahileri" ve "Bir Dua Bir İnsan" programları da TRT Türk'te yayında olacak.

"Heybeli Tiyatro", "Sevimli Sabahlar", "Mimikolar", "Küçük Hafız Emin", "Geri Dön Çufi" ve "Hay Hak" programları, gün boyu TRT Diyanet Çocuk'ta seyircinin beğenisine sunulacak.

TRT Belgesel'de, Anadolu İnsanı belgeseli "Sevgi" bölümüyle 20.35'te ekranda olacak.

Bitlis Başhan Camii'nden sunulan "Regaip Kandili" programı, 19.00'da TRT Kurdi'de yayınlanacak.

TRT Radyoları ise Regaip Kandili'nin anlam ve önemine dair özel içerikleri dinleyicilerine sunacak.