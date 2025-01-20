10 bankaya reklam yasağı getirildi - Son Dakika
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10 bankaya reklam yasağı getirildi

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Reklam Kurulu, yanıltıcı reklam uygulamaları nedeniyle 188 dosyaya toplamda 29,1 milyon lira para cezası kesmekle birlikte 1 dosya için durdurma kararı aldı. Toplantıda, 10 banka hakkında "reklamların durdurulması cezası" uygulanmasına karar verildi.

20.01.2025 09:47
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Reklam Kurulu, mevzuata aykırı olduğu gerekçesiyle 188 dosyaya 29,1 milyon lira para ve durdurma cezası uygulanmasını kararlaştırırken 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı aldı. Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun yaptığı incelemelere ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, Kurulun 16 Ocak'ta gerçekleştirdiği yılın ilk toplantısında, tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları incelediği belirtildi.

BU AY UYGULANAN CEZA TUTARI 29 MİLYONU AŞTI

Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle geçen yıl 277 milyon liranın üzerinde para cezası uygulayan Kurulun, bu ayki toplantısında görüşülen 209 dosyadan 189'unun mevzuata aykırı olduğunun görüldüğü bildirildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi: Söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında 1 dosya hakkında tedbiren durdurma kararı ve 188 dosya hakkında reklam durdurma cezaları ile birlikte toplam 29 milyon 136 bin 384 lira idari para cezası ve aykırı bulunan dosyalardan 10'una tüketici mağduriyetlerinin önlenmesi adına erişim engeli idari tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

TOPLANTIDA FİNANSAL PİYASALARA İLİŞKİN KONULAR ÖNE ÇIKTI

Açıklamada, toplantıda tüketicilerin çevreye ilişkin hassasiyetlerinin istismar edilmesinin engellenmesi amacıyla bankacılık sektöründeki uygulamalara yönelik incelemeler gerçekleştirildiği bildirildi. Yapılan incelemelerde, kredi reklamlarında enerji kimlik belgesi bulunan konutlara özel "yeşil konut kredisi" ve elektrikli ve hibrit araçlara özel "yeşil taşıt kredisi" gibi ana vaadin açık ve anlaşılır şekilde belirtilmesi gerektiği ancak reklamlarda faiz oranı veya ücret muafiyeti gibi avantajlardan bahsedilirken bu avantajlara dair yeterli bilgilendirmenin yapılmadığı ifade edildi. Ayrıca, çevreye ve doğaya duyarlılığa ilişkin "cazip" ve "uygun" faiz oranı veya ücret muafiyetinden bahsedilmesine rağmen uygulamada standart kredilerden bir farklılığın olmadığı ve son olarak gerçekleştirilen çevresel eylemlerin gerçekte olduğundan daha fazla etki yarattığı yönünde izlenim oluşturulduğu hususları vurgulandı.

10 BANKA HAKKINDA REKLAM DURDURMA CEZASI

Bu kapsamda, bahsi geçen aykırılıkları içeren reklamlara ilişkin 10 banka hakkında "reklamların durdurulması cezası" uygulanmasına, ayrıca finansal piyasalara ilişkin birlik ve sivil toplum kuruluşlarına dağıtımlı yazıyla bilgilendirme yapılmasına karar verildiği aktarıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Finansal sözleşmelere taraf olan tüketicilerin en uygun kredi teklifini seçebilmesi ve sektörde adil rekabetin sağlanabilmesi için kredi reklamlarında faiz ve kar payı dışında tüm ücret, komisyon ve masraflar da belirtilmeli ve kredinin toplam maliyetini ve yıllık maliyet oranını gösteren bilgiler reklamın ana mesajında yer almalıdır. Bu kapsamda Reklam Kurulu tarafından bir finansman şirketinin araç kampanyası reklamında, faiz oranlı kredinin şartı olarak alınan katılım ücretinin ana mesajda yer almadığı ve bu ücretin dahil olduğu yıllık maliyet oranı bilgisinin verilmediği tespit edildi. Böylelikle tüketicilerden kredinin gerçek maliyetinin gizlendiği belirlendi. Bu gerekçelerle söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

10 bankaya reklam yasağı getirildi
Kaynak: AA

Ekonomi Türkiye, Ekonomi, Finans, Güncel, Banka, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 bankaya reklam yasağı getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    bankalar adamın donunu alır hele 1000 tl borcunu ödeme bak görürsün o zaman 20000 olarak odersin 12 2 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    bankalar hepsi ayni faiz oranini uyguluyor rekabet yok 9 0 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    milleti bankaların kucağına attılar. %75oraninda herkesin bankalara çeşitli borçları var. insanları geçim derdine düşürüp istedikleri gibi at koşturuyorlar 3 0 Yanıtla
  • Saim Dolanbay:
    Senin. Aldımı.!!!! 0 2 Yanıtla
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