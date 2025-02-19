Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Reşadiye'de Taşımalı Eğitime Ara - Son Dakika
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