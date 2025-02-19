Reşadiye'de Taşımalı Eğitime Ara

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

Reşadiye Kaymakamlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bölgede kar yağışı ve buzlanmanın etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime yarın ara verildiği kaydedildi.