Reyhanlı saldırısı faili Mihraç Ural yakalandı: Şehit aileleri sevinçli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Reyhanlı saldırısı faili Mihraç Ural yakalandı: Şehit aileleri sevinçli

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Reyhanlı saldırısı faili Mihraç Ural yakalandı: Şehit aileleri sevinçli
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HATAY’ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013’teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, olayın faillerinden Mihraç Ural’ın yakalanmasını sevinçle karşıladı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'teki bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri, olayın faillerinden Mihraç Ural'ın yakalanmasını sevinçle karşıladı.

Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te bomba yüklü iki minibüsün infilak ettirilmesi sonucu 53 kişi öldü, 146 kişi yaralandı. Bombalı saldırının faillerinden Mihraç Ural, Suriye'de 14 Ekim gecesi MİT ve Suriye İstihbaratı'nın koordineli çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla yakalandı. Ural'ın yakalanması üzerine Reyhanlı ilçesindeki 11 Mayıs Şehitler Anıtı önünde toplanan şehit aileleri, ellerinde patlamada şehit olan yakınlarının fotoğraflarını açıp, önce Kur'an-ı Kerim okundu ardından dua etti. 11 Mayıs Şehitler Derneği Başkanı aynı zamanda patlamada lise öğrencisi oğlu Oğulcan Tuna'yı kaybeden Ahmet Tuna, patlamanın elebaşı Mihraç Ural'ın yakalanmasından dolayı büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Tuna, "Bilindiği gibi, 2013'ten beri, yani 13 yıl 5 ay sonra, Reyhanlı patlamasını yapan, planlayan, Reyhanlı'yı kana boyayan patlamanın elebaşı Mihraç Ural'ın yakalanması bizi büyük bir sevince boğdu ve yüreğimize su serpti" dedi.

'BİZİ AYIRAMAZLAR'

Ahmet Tuna konuşmasının devamında, "13 yıl 5 aydan beri Türkiye Cumhuriyeti uyumadı. Teröristler tek tek getirildi. Hepsi bedelini ödemek zorunda. İki ay içerisinde dört büyük terörist, Reyhanlı patlamasını yapanların hepsi yakalandı. En son bunların planlayıcısı da yakalandı. Ne mutlu Türkiye Cumhuriyeti'ne, Türk milletine, Türk devletine" diye konuştu. Tuna, yetkililere seslenerek, tek isteklerinin sivil şehitlik verilmesi olduğunu söyledi.

ABLASI VE KIZINI KAYBETTİ

Saldırıda ablası Nadire ve 1,5 yaşındaki kızı Fatmanur'u kaybettiğini söyleyen Hatice Kübra Erboz, "Patlamada ablam Nadire Kuvvet'i ve kızım Fatmanur'u kaybettim. Mihraç Ural'ın yakalanmasına çok sevindik. Şehit anneleri adına devletimize teşekkür ediyorum. Bizim çocuklarımız patlamada yanarak öldü. Bunun acısı unutulmaz. Umarım aynı acıyı Mihraç Ural da çeker ve bir bardak su bulamaz. Kimse bizim ülkemizi bölemez. Bölmek isteyenlere izin vermeyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene diyorum. Çok sevinçliyiz. Sevincimizi herkesle paylaşıyoruz. Devletimiz var olsun" ifadelerini kullandı.

'HEM MUTLU HEM ÜZGÜNÜZ'

Patlamada oğlu Halil Erdemci'yi kaybeden, 2 oğlu da yaralanan Medine Erdemci ise "Hem mutluyuz hem üzgünüz. Mihraç Ural'ın yakalanması bizi gerçekten çok mutlu etti. Ama canımız hala yanıyor; giden gencecik evlatlarımıza, yavrularımıza. Tabii ki biz bunun idamını istiyoruz. Başka bir şey kurtarmaz. Çünkü bizim evlatlarımızı nasıl böyle parçaladılarsa kendisini de idam etsinler. Biz bunu istiyoruz" dedi.

Aynı patlamada yaralanan İsmail Erdemci ise şunları söyledi;

"Biz patlamada yaralı çıktık. Kardeşim Halil Erdemci'yle beraber aynı iş yerindeydik. O vefat etti. Biz yaralı çıktık. Yani devletimiz sağ olsun, devlet uyumuyor. Hiçbir zaman uyumadı. Yıllar da geçse yakalandılar."

Kaynak: DHA
Mihraç UralReyhanlıGüvenlikGüncelTerörSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pazartesi trafiğe açılacak 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek Pazartesi trafiğe açılacak! 2,5 saatlik yolculuk 18 dakikaya düşecek
Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım Mehmet Ali Erbil, hüngür hüngür ağladı: Ailem yoktu, size şımardım
Mourinho’dan olay Arda Güler tepkisi Canlı yayında fena haşladı Mourinho'dan olay Arda Güler tepkisi! Canlı yayında fena haşladı
Aç kurtlar kapılara dayandı Halk diken üstünde Aç kurtlar kapılara dayandı! Halk diken üstünde
Gece boyunca lapa lapa yağdı 20 santimetre kar var Gece boyunca lapa lapa yağdı! 20 santimetre kar var
108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu 108 bin lirayı masaya bırakıp kayboldu! Notundaki sözler sonrası mahalleli seferber oldu
17:11
Fatih Erbakan’dan “sirkeli su“ eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
Fatih Erbakan'dan "sirkeli su" eylemine tepki: Görevden alma durumu olabilir
16:55
Fransa’da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
Fransa'da sarı yelekliler her yeri yakıp yıkıyor! Polislerin çaresiz kaldığı anlar kamerada
16:50
Dünya yıldızından korkutan haber Sedyeyle çıkarıldı
Dünya yıldızından korkutan haber! Sedyeyle çıkarıldı
16:35
İmamoğlu çapraz sorguda Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
İmamoğlu çapraz sorguda! Elden para ve villa iddialarına yanıt verdi
16:25
28 ilde “Cumhurbaşkanı kim olsun“ anketi Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
28 ilde "Cumhurbaşkanı kim olsun?" anketi! Birinci ile ikinci arasında 14 puan fark var
15:45
Ayazağa’daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Ayazağa'daki dere kenarında riskli yapıların yıkımına başlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.10.2026 17:41:34. #7.13#
SON DAKİKA: Reyhanlı saldırısı faili Mihraç Ural yakalandı: Şehit aileleri sevinçli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei