Rishi Sunak İngiltere Başbakanlığından İstifa Edecek

Güncel

LONDRA, 5 Temmuz (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da Downing Sokağı 10 Numara'da bulunan Başbakanlık Konutu'nun önünde veda konuşması yapan Rishi Sunak, 5 Temmuz 2024.

Rishi Sunak, ülkedeki genel seçimlerde Muhafazakarların İşçi Partisi karşısında ağır bir yenilgiye uğramasının ardından, Cuma günü İngiltere başbakanlığından resmen istifa etmek üzere Kral 3. Charles ile görüşeceğini ve Muhafazakar Parti liderliğinden çekileceğini açıkladı. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)