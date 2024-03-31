MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|250
|Toplam Seçmen
|:
|80.529
|Açılan Sandık
|:
|47
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 18,8
|Kullanılan Oy
|:
|10.193
|Geçerli Oy
|:
|9.843
|Katılım Oranı
|:
|% 67,71
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAHMİ METİN
|% 53,19
|5.235
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ÇOLAK
|% 17,87
|1.759
|CHP
|NECATİ TOPALOĞLU
|% 13,17
|1.296
|İYİ PARTİ
|KÖKSAL TOPTAN
|% 6
|591
|DİĞER
|% 3,02
|297
|SAADET
|MUHAMMET YILDIZ
|% 2,89
|284
|DEVA PARTİSİ
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|% 1,61
|158
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN AKYILDIZ
|% 1,35
|133
|DEM PARTİ
|NURETTİN AYDIN
|% 0,2
|20
|BTP
|HASAN PEÇE
|% 0,2
|20
|HÜDA PAR
|HASBİ KARABULUT
|% 0,13
|13
|MEMLEKET
|ATTİLA KAYHAN
|% 0,12
|12
|TKH
|YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
|% 0,06
|6
|YTP
|MUSTAFA ÖZŞEREMET
|% 0,06
|6
|ABP
|OKTAY BALCI
|% 0,04
|4
|AP
|RECEP KÖSE
|% 0,04
|4
|DSP
|ERSAN YILMAZ
|% 0,03
|3
|HAK-PAR
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|% 0,02
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,94
|Katılım Oranı
|:
|% 77,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAİD YAŞIYAN
|% 34,05
|1.277
|CHP
|ENVER ATAGÜN
|% 32,66
|1.225
|SAADET
|KEMAL EKSİLMEZ
|% 24,77
|929
|MHP
|CEMİL BAYRAK
|% 4,03
|151
|YENİDEN REFAH
|EKREM OKUTAN
|% 1,95
|73
|İYİ PARTİ
|BAHTİYAR AŞIK
|% 1,36
|51
|BTP
|ALİ KEMAL KAMBUROĞLU
|% 0,4
|15
|ZAFER PARTİSİ
|HAKKI KULABER
|% 0,24
|9
|DEVA PARTİSİ
|EREN TOLGA BEŞLİ
|% 0,19
|7
|DİĞER
|% 0,19
|7
|DEM PARTİ
|AHMET ÖZDAKAK
|% 0,08
|3
|YTP
|NACİYE ŞEREMET
|% 0,05
|2
|MİLLET
|KADİR OCAK
|% 0,03
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ALTUN
|% 56,21
|715
|CHP
|ERSİN DALGA
|% 31,13
|396
|MHP
|VEDAT ALİ KESİCİ
|% 10,38
|132
|SAADET
|İBRAHİM DÖNE
|% 1,18
|15
|YENİDEN REFAH
|AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ
|% 0,94
|12
|İYİ PARTİ
|HİKMET KARAGÖZ
|% 0,08
|1
|BTP
|MELEK TEZKERECİOĞLU
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 32,76
|Katılım Oranı
|:
|% 69,65
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
|% 49,33
|1.974
|AK PARTİ
|İSHAK KARAHAN
|% 44,58
|1.784
|CHP
|HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU
|% 2,75
|110
|YENİDEN REFAH
|ALİ HALİTOĞLU
|% 1,67
|67
|ZAFER PARTİSİ
|ZAHİDE BOSTAN
|% 1,02
|41
|SAADET
|MEHMET ARICIOĞLU
|% 0,42
|17
|DP
|TUNCAY TAYLAN
|% 0,15
|6
|BTP
|ÜMİT NEBİOĞLU
|% 0,08
|3
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 23,08
|Katılım Oranı
|:
|% 84,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN KALÇA
|% 49,14
|230
|BÜYÜK BİRLİK
|SELİM METİN
|% 25,64
|120
|MHP
|ERKAN KÖSE
|% 22,65
|106
|SAADET
|HASAN GÜNEŞDOĞDU
|% 1,5
|7
|İYİ PARTİ
|KERİM BAŞKA
|% 0,43
|2
|YENİDEN REFAH
|TUNCAY TOPAL
|% 0,43
|2
|BTP
|SEDAT GERZ
|% 0,21
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 72,73
|Katılım Oranı
|:
|% 78,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
|% 57,81
|3.127
|AK PARTİ
|GÜRHAN KUTLUATA
|% 36,38
|1.968
|İYİ PARTİ
|SELMA KÖROĞLU
|% 4,18
|226
|MHP
|AHMET TOPAL
|% 1,63
|88
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 70,83
|Katılım Oranı
|:
|% 82,79
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RIFAT ÖZER
|% 64,6
|2.310
|DİĞER
|% 12,67
|453
|CHP
|HÜSEYİN YANIK
|% 11,69
|418
|YENİDEN REFAH
|CAFER YILMAZ
|% 6,74
|241
|İYİ PARTİ
|SUAT YILDIZ
|% 2,77
|99
|SAADET
|HAKAN VARLI
|% 0,67
|24
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM AYDİN
|% 0,39
|14
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA MERCAN
|% 0,36
|13
|BAĞIMSIZ
|MUHARREM KAZDAL
|% 0,06
|2
|BAĞIMSIZ
|HASAN MERCAN
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 82,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİM KAZİM BEKAR
|% 59,92
|438
|CHP
|BAŞAR CUMBUR
|% 35,98
|263
|MHP
|ŞEYMA ALPARSLAN YAZICI
|% 1,51
|11
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KARATEKE
|% 1,5
|11
|YENİDEN REFAH
|ADEM AŞÇI
|% 0,68
|5
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KERİM BENEK
|% 0,27
|2
|SAADET
|SÜLEYMAN ÖZTÜRK
|% 0,14
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40
|Katılım Oranı
|:
|% 78,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDİ EKŞİ
|% 61,94
|275
|MHP
|HAKAN KARAGÖZ
|% 35,81
|159
|İYİ PARTİ
|ASUMAN KARADENİZ
|% 0,9
|4
|YENİDEN REFAH
|NEŞAT KAHRAMAN
|% 0,68
|3
|BTP
|AYŞE AKGENÇ
|% 0,45
|2
|SAADET
|İHSAN ŞANSLI
|% 0,22
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 38,89
|Katılım Oranı
|:
|% 65,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAFFET METE
|% 71,97
|729
|MHP
|OSMAN METE
|% 21,13
|214
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAŞ
|% 3,55
|36
|SAADET
|LÜTFİ KOÇ
|% 1,48
|15
|İYİ PARTİ
|HAVVA KASAP
|% 1,28
|13
|BTP
|LEVENT TEZKERECİOĞLU
|% 0,59
|6
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,16
|Katılım Oranı
|:
|% 65,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|KENAN YILDIRIM
|% 50,87
|873
|AK PARTİ
|MEHMET YILMAZ
|% 46,27
|794
|İYİ PARTİ
|AŞKIN GÜRSU
|% 1,98
|34
|MHP
|İBRAHİM ÇAKIR
|% 0,29
|5
|BTP
|HAVA PEÇE
|% 0,23
|4
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ÇOLAK
|% 0,12
|2
|SAADET
|MUSTAFA AZDER
|% 0,12
|2
|DİĞER
|% 0,12
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 6,25
|Katılım Oranı
|:
|% 77,49
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NEŞET ÇAKIR
|% 54,91
|285
|AK PARTİ
|EKREM KILIÇ
|% 31,41
|163
|MHP
|BORA HABERAL
|% 9,63
|50
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN DURAL
|% 1,74
|9
|ZAFER PARTİSİ
|FAHRETTİN CAN GÜREL
|% 0,77
|4
|BTP
|KEMAL PEHLİVANLAR
|% 0,77
|4
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÇOLAK
|% 0,39
|2
|HKP
|UMUT KOÇ
|% 0,19
|1
|SAADET
|MUHAMMET ŞEKER
|% 0,19
|1
Son Dakika › Güncel › RİZE SON - Son Dakika
Kesin olmayan sonuçlara göre, Erdal Arıkan 14 bin 905, DEM Parti adayı Aydın Bürçün 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 1970 yılında Bingöl'de doğdu ve eğitim hayatını burada tamamladı. Daha önce öğretmenlik ve idarecilik yapan Arıkan, 2010-2018 yılları arasında Bingöl Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yaptı. 31 Mart 2019'da Bingöl Belediye Başkanı seçilen Arıkan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, İzmir'deki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Cemil Tugay yüzde 53.05, Cumhur İttifakı'nın adayı Hamza Dağ yüzde 38.09 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Isparta'da 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde oy kullanma işleminin sona ermesiyle kapatılan sandıklarda sayım işlemine başlandı. Oy kullanımı sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmazken, oyların sayımı devam ediyor.
CHP Trabzon Ortahisar Belediye Başkan adayı Ahmet Kaya, seçimi kazandıklarını söyledi ve göreve başlamaya hazır olduklarını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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