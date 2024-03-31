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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:33
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MERKEZ

Toplam Sandık : 250
Toplam Seçmen : 80.529
Açılan Sandık : 47
Açılan Sandık Oranı : % 18,8
Kullanılan Oy : 10.193
Geçerli Oy : 9.843
Katılım Oranı : % 67,71

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAHMİ METİN% 53,195.235
YENİDEN REFAHCEMİL ÇOLAK% 17,871.759
CHPNECATİ TOPALOĞLU% 13,171.296
İYİ PARTİKÖKSAL TOPTAN% 6591
DİĞER% 3,02297
SAADETMUHAMMET YILDIZ% 2,89284
DEVA PARTİSİPINAR KUK İSLAMOĞLU% 1,61158
ZAFER PARTİSİGÖKHAN AKYILDIZ% 1,35133
DEM PARTİNURETTİN AYDIN% 0,220
BTPHASAN PEÇE% 0,220
HÜDA PARHASBİ KARABULUT% 0,1313
MEMLEKETATTİLA KAYHAN% 0,1212
TKHYETER TÜRKEŞ ÇEVİK% 0,066
YTPMUSTAFA ÖZŞEREMET% 0,066
ABPOKTAY BALCI% 0,044
APRECEP KÖSE% 0,044
DSPERSAN YILMAZ% 0,033
HAK-PARHAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI% 0,022
ARDEŞEN

Açılan Sandık Oranı : % 23,94
Katılım Oranı : % 77,86

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAİD YAŞIYAN% 34,051.277
CHPENVER ATAGÜN% 32,661.225
SAADETKEMAL EKSİLMEZ% 24,77929
MHPCEMİL BAYRAK% 4,03151
YENİDEN REFAHEKREM OKUTAN% 1,9573
İYİ PARTİBAHTİYAR AŞIK% 1,3651
BTPALİ KEMAL KAMBUROĞLU% 0,415
ZAFER PARTİSİHAKKI KULABER% 0,249
DEVA PARTİSİEREN TOLGA BEŞLİ% 0,197
DİĞER% 0,197
DEM PARTİAHMET ÖZDAKAK% 0,083
YTPNACİYE ŞEREMET% 0,052
MİLLETKADİR OCAK% 0,031
ÇAMLIHEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ALTUN% 56,21715
CHPERSİN DALGA% 31,13396
MHPVEDAT ALİ KESİCİ% 10,38132
SAADETİBRAHİM DÖNE% 1,1815
YENİDEN REFAHAYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ% 0,9412
İYİ PARTİHİKMET KARAGÖZ% 0,081
BTPMELEK TEZKERECİOĞLU% 0,081
ÇAYELİ

Açılan Sandık Oranı : % 32,76
Katılım Oranı : % 69,65

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ% 49,331.974
AK PARTİİSHAK KARAHAN% 44,581.784
CHPHÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU% 2,75110
YENİDEN REFAHALİ HALİTOĞLU% 1,6767
ZAFER PARTİSİZAHİDE BOSTAN% 1,0241
SAADETMEHMET ARICIOĞLU% 0,4217
DPTUNCAY TAYLAN% 0,156
BTPÜMİT NEBİOĞLU% 0,083
DEREPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 23,08
Katılım Oranı : % 84,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN KALÇA% 49,14230
BÜYÜK BİRLİKSELİM METİN% 25,64120
MHPERKAN KÖSE% 22,65106
SAADETHASAN GÜNEŞDOĞDU% 1,57
İYİ PARTİKERİM BAŞKA% 0,432
YENİDEN REFAHTUNCAY TOPAL% 0,432
BTPSEDAT GERZ% 0,211
FINDIKLI

Açılan Sandık Oranı : % 72,73
Katılım Oranı : % 78,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU% 57,813.127
AK PARTİGÜRHAN KUTLUATA% 36,381.968
İYİ PARTİSELMA KÖROĞLU% 4,18226
MHPAHMET TOPAL% 1,6388
GÜNEYSU

Açılan Sandık Oranı : % 70,83
Katılım Oranı : % 82,79

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRIFAT ÖZER% 64,62.310
DİĞER% 12,67453
CHPHÜSEYİN YANIK% 11,69418
YENİDEN REFAHCAFER YILMAZ% 6,74241
İYİ PARTİSUAT YILDIZ% 2,7799
SAADETHAKAN VARLI% 0,6724
ZAFER PARTİSİMUHARREM AYDİN% 0,3914
BAĞIMSIZMUSTAFA MERCAN% 0,3613
BAĞIMSIZMUHARREM KAZDAL% 0,062
BAĞIMSIZHASAN MERCAN% 0,052
HEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 82,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİM KAZİM BEKAR% 59,92438
CHPBAŞAR CUMBUR% 35,98263
MHPŞEYMA ALPARSLAN YAZICI% 1,5111
BAĞIMSIZMEHMET KARATEKE% 1,511
YENİDEN REFAHADEM AŞÇI% 0,685
İYİ PARTİİSMAİL KERİM BENEK% 0,272
SAADETSÜLEYMAN ÖZTÜRK% 0,141
İKİZDERE

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 78,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDİ EKŞİ% 61,94275
MHPHAKAN KARAGÖZ% 35,81159
İYİ PARTİASUMAN KARADENİZ% 0,94
YENİDEN REFAHNEŞAT KAHRAMAN% 0,683
BTPAYŞE AKGENÇ% 0,452
SAADETİHSAN ŞANSLI% 0,221
İYİDERE

Açılan Sandık Oranı : % 38,89
Katılım Oranı : % 65,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAFFET METE% 71,97729
MHPOSMAN METE% 21,13214
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAŞ% 3,5536
SAADETLÜTFİ KOÇ% 1,4815
İYİ PARTİHAVVA KASAP% 1,2813
BTPLEVENT TEZKERECİOĞLU% 0,596
KALKANDERE

Açılan Sandık Oranı : % 63,16
Katılım Oranı : % 65,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKKENAN YILDIRIM% 50,87873
AK PARTİMEHMET YILMAZ% 46,27794
İYİ PARTİAŞKIN GÜRSU% 1,9834
MHPİBRAHİM ÇAKIR% 0,295
BTPHAVA PEÇE% 0,234
YENİDEN REFAHMUHAMMET ÇOLAK% 0,122
SAADETMUSTAFA AZDER% 0,122
DİĞER% 0,122
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 6,25
Katılım Oranı : % 77,49

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNEŞET ÇAKIR% 54,91285
AK PARTİEKREM KILIÇ% 31,41163
MHPBORA HABERAL% 9,6350
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN DURAL% 1,749
ZAFER PARTİSİFAHRETTİN CAN GÜREL% 0,774
BTPKEMAL PEHLİVANLAR% 0,774
İYİ PARTİSERPİL ÇOLAK% 0,392
HKPUMUT KOÇ% 0,191
SAADETMUHAMMET ŞEKER% 0,191

Kaynak: AA

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