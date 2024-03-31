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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 20:09  Güncelleme: 20:10
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MERKEZ

Toplam Sandık : 250
Toplam Seçmen : 80.529
Açılan Sandık : 64
Açılan Sandık Oranı : % 25,6
Kullanılan Oy : 13.753
Geçerli Oy : 13.330
Katılım Oranı : % 67,28

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRAHMİ METİN% 54,757.298
YENİDEN REFAHCEMİL ÇOLAK% 17,382.317
CHPNECATİ TOPALOĞLU% 12,981.730
İYİ PARTİKÖKSAL TOPTAN% 5,99798
SAADETMUHAMMET YILDIZ% 2,78371
DİĞER% 2,74365
DEVA PARTİSİPINAR KUK İSLAMOĞLU% 1,35180
ZAFER PARTİSİGÖKHAN AKYILDIZ% 1,19159
DEM PARTİNURETTİN AYDIN% 0,2331
BTPHASAN PEÇE% 0,1824
HÜDA PARHASBİ KARABULUT% 0,1115
MEMLEKETATTİLA KAYHAN% 0,1114
TKHYETER TÜRKEŞ ÇEVİK% 0,068
YTPMUSTAFA ÖZŞEREMET% 0,056
DSPERSAN YILMAZ% 0,034
ABPOKTAY BALCI% 0,034
APRECEP KÖSE% 0,034
HAK-PARHAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI% 0,012
ARDEŞEN

Açılan Sandık Oranı : % 30,99
Katılım Oranı : % 78,21

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPENVER ATAGÜN% 33,831.570
AK PARTİSAİD YAŞIYAN% 33,491.554
SAADETKEMAL EKSİLMEZ% 24,161.121
MHPCEMİL BAYRAK% 3,99185
YENİDEN REFAHEKREM OKUTAN% 2,0294
İYİ PARTİBAHTİYAR AŞIK% 1,2156
BTPALİ KEMAL KAMBUROĞLU% 0,3717
ZAFER PARTİSİHAKKI KULABER% 0,2813
DEVA PARTİSİEREN TOLGA BEŞLİ% 0,2411
DİĞER% 0,157
YTPNACİYE ŞEREMET% 0,136
DEM PARTİAHMET ÖZDAKAK% 0,115
MİLLETKADİR OCAK% 0,021
ÇAMLIHEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 75

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİÖMER ALTUN% 56,21715
CHPERSİN DALGA% 31,13396
MHPVEDAT ALİ KESİCİ% 10,38132
SAADETİBRAHİM DÖNE% 1,1815
YENİDEN REFAHAYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ% 0,9412
İYİ PARTİHİKMET KARAGÖZ% 0,081
BTPMELEK TEZKERECİOĞLU% 0,081
ÇAYELİ

Açılan Sandık Oranı : % 41,38
Katılım Oranı : % 70,32

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
MHPİSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ% 48,422.463
AK PARTİİSHAK KARAHAN% 45,032.291
CHPHÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU% 3,05155
YENİDEN REFAHALİ HALİTOĞLU% 1,5780
ZAFER PARTİSİZAHİDE BOSTAN% 1,261
SAADETMEHMET ARICIOĞLU% 0,4724
DPTUNCAY TAYLAN% 0,189
BTPÜMİT NEBİOĞLU% 0,084
DEREPAZARI

Açılan Sandık Oranı : % 30,77
Katılım Oranı : % 83,90

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİŞABAN KALÇA% 47,7301
BÜYÜK BİRLİKSELİM METİN% 25,51161
MHPERKAN KÖSE% 23,61149
SAADETHASAN GÜNEŞDOĞDU% 1,7411
YENİDEN REFAHTUNCAY TOPAL% 0,483
ZAFER PARTİSİMAHMUT SEVİNÇ% 0,483
İYİ PARTİKERİM BAŞKA% 0,322
BTPSEDAT GERZ% 0,161
FINDIKLI

Açılan Sandık Oranı : % 75,76
Katılım Oranı : % 78,53

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU% 57,863.262
AK PARTİGÜRHAN KUTLUATA% 36,242.043
İYİ PARTİSELMA KÖROĞLU% 4,2237
MHPAHMET TOPAL% 1,796
GÜNEYSU

Açılan Sandık Oranı : % 75
Katılım Oranı : % 83,00

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİRIFAT ÖZER% 64,692.458
DİĞER% 12,42472
CHPHÜSEYİN YANIK% 11,32430
YENİDEN REFAHCAFER YILMAZ% 7,37280
İYİ PARTİSUAT YILDIZ% 2,68102
SAADETHAKAN VARLI% 0,7127
ZAFER PARTİSİMUHARREM AYDİN% 0,3714
BAĞIMSIZMUSTAFA MERCAN% 0,3413
BAĞIMSIZMUHARREM KAZDAL% 0,052
BAĞIMSIZHASAN MERCAN% 0,052
HEMŞİN

Açılan Sandık Oranı : % 80
Katılım Oranı : % 82,73

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİHALİM KAZİM BEKAR% 59,92438
CHPBAŞAR CUMBUR% 35,98263
MHPŞEYMA ALPARSLAN YAZICI% 1,5111
BAĞIMSIZMEHMET KARATEKE% 1,511
YENİDEN REFAHADEM AŞÇI% 0,685
İYİ PARTİİSMAİL KERİM BENEK% 0,272
SAADETSÜLEYMAN ÖZTÜRK% 0,141
İKİZDERE

Açılan Sandık Oranı : % 40
Katılım Oranı : % 78,10

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİABDİ EKŞİ% 61,94275
MHPHAKAN KARAGÖZ% 35,81159
İYİ PARTİASUMAN KARADENİZ% 0,94
YENİDEN REFAHNEŞAT KAHRAMAN% 0,683
BTPAYŞE AKGENÇ% 0,452
SAADETİHSAN ŞANSLI% 0,221
İYİDERE

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 68,05

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİSAFFET METE% 71,9865
MHPOSMAN METE% 20,12242
YENİDEN REFAHMUSTAFA BAŞ% 3,8246
SAADETLÜTFİ KOÇ% 224
İYİ PARTİHAVVA KASAP% 1,5819
BTPLEVENT TEZKERECİOĞLU% 0,587
KALKANDERE

Açılan Sandık Oranı : % 63,16
Katılım Oranı : % 65,43

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
BÜYÜK BİRLİKKENAN YILDIRIM% 50,87873
AK PARTİMEHMET YILMAZ% 46,27794
İYİ PARTİAŞKIN GÜRSU% 1,9834
MHPİBRAHİM ÇAKIR% 0,295
BTPHAVA PEÇE% 0,234
YENİDEN REFAHMUHAMMET ÇOLAK% 0,122
SAADETMUSTAFA AZDER% 0,122
DİĞER% 0,122
PAZAR

Açılan Sandık Oranı : % 14,58
Katılım Oranı : % 74,88

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNEŞET ÇAKIR% 51,54703
AK PARTİEKREM KILIÇ% 33,14452
MHPBORA HABERAL% 11,58158
YENİDEN REFAHSÜLEYMAN DURAL% 1,3919
İYİ PARTİSERPİL ÇOLAK% 0,598
ZAFER PARTİSİFAHRETTİN CAN GÜREL% 0,588
DEM PARTİMETİN GÖK% 0,375
BTPKEMAL PEHLİVANLAR% 0,375
SAADETMUHAMMET ŞEKER% 0,375
HKPUMUT KOÇ% 0,071

Kaynak: AA

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