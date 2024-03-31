MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|250
|Toplam Seçmen
|:
|80.529
|Açılan Sandık
|:
|64
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 25,6
|Kullanılan Oy
|:
|13.753
|Geçerli Oy
|:
|13.330
|Katılım Oranı
|:
|% 67,28
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RAHMİ METİN
|% 54,75
|7.298
|YENİDEN REFAH
|CEMİL ÇOLAK
|% 17,38
|2.317
|CHP
|NECATİ TOPALOĞLU
|% 12,98
|1.730
|İYİ PARTİ
|KÖKSAL TOPTAN
|% 5,99
|798
|SAADET
|MUHAMMET YILDIZ
|% 2,78
|371
|DİĞER
|% 2,74
|365
|DEVA PARTİSİ
|PINAR KUK İSLAMOĞLU
|% 1,35
|180
|ZAFER PARTİSİ
|GÖKHAN AKYILDIZ
|% 1,19
|159
|DEM PARTİ
|NURETTİN AYDIN
|% 0,23
|31
|BTP
|HASAN PEÇE
|% 0,18
|24
|HÜDA PAR
|HASBİ KARABULUT
|% 0,11
|15
|MEMLEKET
|ATTİLA KAYHAN
|% 0,11
|14
|TKH
|YETER TÜRKEŞ ÇEVİK
|% 0,06
|8
|YTP
|MUSTAFA ÖZŞEREMET
|% 0,05
|6
|DSP
|ERSAN YILMAZ
|% 0,03
|4
|ABP
|OKTAY BALCI
|% 0,03
|4
|AP
|RECEP KÖSE
|% 0,03
|4
|HAK-PAR
|HAMDİYE ŞEŞEOĞULLARI
|% 0,01
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,99
|Katılım Oranı
|:
|% 78,21
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ENVER ATAGÜN
|% 33,83
|1.570
|AK PARTİ
|SAİD YAŞIYAN
|% 33,49
|1.554
|SAADET
|KEMAL EKSİLMEZ
|% 24,16
|1.121
|MHP
|CEMİL BAYRAK
|% 3,99
|185
|YENİDEN REFAH
|EKREM OKUTAN
|% 2,02
|94
|İYİ PARTİ
|BAHTİYAR AŞIK
|% 1,21
|56
|BTP
|ALİ KEMAL KAMBUROĞLU
|% 0,37
|17
|ZAFER PARTİSİ
|HAKKI KULABER
|% 0,28
|13
|DEVA PARTİSİ
|EREN TOLGA BEŞLİ
|% 0,24
|11
|DİĞER
|% 0,15
|7
|YTP
|NACİYE ŞEREMET
|% 0,13
|6
|DEM PARTİ
|AHMET ÖZDAKAK
|% 0,11
|5
|MİLLET
|KADİR OCAK
|% 0,02
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 75
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ÖMER ALTUN
|% 56,21
|715
|CHP
|ERSİN DALGA
|% 31,13
|396
|MHP
|VEDAT ALİ KESİCİ
|% 10,38
|132
|SAADET
|İBRAHİM DÖNE
|% 1,18
|15
|YENİDEN REFAH
|AYGÜL BADOĞLU KIZMIŞ
|% 0,94
|12
|İYİ PARTİ
|HİKMET KARAGÖZ
|% 0,08
|1
|BTP
|MELEK TEZKERECİOĞLU
|% 0,08
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 41,38
|Katılım Oranı
|:
|% 70,32
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|MHP
|İSMAİL HAKKI ÇİFTÇİ
|% 48,42
|2.463
|AK PARTİ
|İSHAK KARAHAN
|% 45,03
|2.291
|CHP
|HÜSAMETTİN ÖZDEMİROĞLU
|% 3,05
|155
|YENİDEN REFAH
|ALİ HALİTOĞLU
|% 1,57
|80
|ZAFER PARTİSİ
|ZAHİDE BOSTAN
|% 1,2
|61
|SAADET
|MEHMET ARICIOĞLU
|% 0,47
|24
|DP
|TUNCAY TAYLAN
|% 0,18
|9
|BTP
|ÜMİT NEBİOĞLU
|% 0,08
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 30,77
|Katılım Oranı
|:
|% 83,90
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ŞABAN KALÇA
|% 47,7
|301
|BÜYÜK BİRLİK
|SELİM METİN
|% 25,51
|161
|MHP
|ERKAN KÖSE
|% 23,61
|149
|SAADET
|HASAN GÜNEŞDOĞDU
|% 1,74
|11
|YENİDEN REFAH
|TUNCAY TOPAL
|% 0,48
|3
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT SEVİNÇ
|% 0,48
|3
|İYİ PARTİ
|KERİM BAŞKA
|% 0,32
|2
|BTP
|SEDAT GERZ
|% 0,16
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75,76
|Katılım Oranı
|:
|% 78,53
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ERCÜMENT ŞAHİN ÇERVATOĞLU
|% 57,86
|3.262
|AK PARTİ
|GÜRHAN KUTLUATA
|% 36,24
|2.043
|İYİ PARTİ
|SELMA KÖROĞLU
|% 4,2
|237
|MHP
|AHMET TOPAL
|% 1,7
|96
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 75
|Katılım Oranı
|:
|% 83,00
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|RIFAT ÖZER
|% 64,69
|2.458
|DİĞER
|% 12,42
|472
|CHP
|HÜSEYİN YANIK
|% 11,32
|430
|YENİDEN REFAH
|CAFER YILMAZ
|% 7,37
|280
|İYİ PARTİ
|SUAT YILDIZ
|% 2,68
|102
|SAADET
|HAKAN VARLI
|% 0,71
|27
|ZAFER PARTİSİ
|MUHARREM AYDİN
|% 0,37
|14
|BAĞIMSIZ
|MUSTAFA MERCAN
|% 0,34
|13
|BAĞIMSIZ
|MUHARREM KAZDAL
|% 0,05
|2
|BAĞIMSIZ
|HASAN MERCAN
|% 0,05
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 80
|Katılım Oranı
|:
|% 82,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|HALİM KAZİM BEKAR
|% 59,92
|438
|CHP
|BAŞAR CUMBUR
|% 35,98
|263
|MHP
|ŞEYMA ALPARSLAN YAZICI
|% 1,51
|11
|BAĞIMSIZ
|MEHMET KARATEKE
|% 1,5
|11
|YENİDEN REFAH
|ADEM AŞÇI
|% 0,68
|5
|İYİ PARTİ
|İSMAİL KERİM BENEK
|% 0,27
|2
|SAADET
|SÜLEYMAN ÖZTÜRK
|% 0,14
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 40
|Katılım Oranı
|:
|% 78,10
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ABDİ EKŞİ
|% 61,94
|275
|MHP
|HAKAN KARAGÖZ
|% 35,81
|159
|İYİ PARTİ
|ASUMAN KARADENİZ
|% 0,9
|4
|YENİDEN REFAH
|NEŞAT KAHRAMAN
|% 0,68
|3
|BTP
|AYŞE AKGENÇ
|% 0,45
|2
|SAADET
|İHSAN ŞANSLI
|% 0,22
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,44
|Katılım Oranı
|:
|% 68,05
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|SAFFET METE
|% 71,9
|865
|MHP
|OSMAN METE
|% 20,12
|242
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA BAŞ
|% 3,82
|46
|SAADET
|LÜTFİ KOÇ
|% 2
|24
|İYİ PARTİ
|HAVVA KASAP
|% 1,58
|19
|BTP
|LEVENT TEZKERECİOĞLU
|% 0,58
|7
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 63,16
|Katılım Oranı
|:
|% 65,43
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|BÜYÜK BİRLİK
|KENAN YILDIRIM
|% 50,87
|873
|AK PARTİ
|MEHMET YILMAZ
|% 46,27
|794
|İYİ PARTİ
|AŞKIN GÜRSU
|% 1,98
|34
|MHP
|İBRAHİM ÇAKIR
|% 0,29
|5
|BTP
|HAVA PEÇE
|% 0,23
|4
|YENİDEN REFAH
|MUHAMMET ÇOLAK
|% 0,12
|2
|SAADET
|MUSTAFA AZDER
|% 0,12
|2
|DİĞER
|% 0,12
|2
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 14,58
|Katılım Oranı
|:
|% 74,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NEŞET ÇAKIR
|% 51,54
|703
|AK PARTİ
|EKREM KILIÇ
|% 33,14
|452
|MHP
|BORA HABERAL
|% 11,58
|158
|YENİDEN REFAH
|SÜLEYMAN DURAL
|% 1,39
|19
|İYİ PARTİ
|SERPİL ÇOLAK
|% 0,59
|8
|ZAFER PARTİSİ
|FAHRETTİN CAN GÜREL
|% 0,58
|8
|DEM PARTİ
|METİN GÖK
|% 0,37
|5
|BTP
|KEMAL PEHLİVANLAR
|% 0,37
|5
|SAADET
|MUHAMMET ŞEKER
|% 0,37
|5
|HKP
|UMUT KOÇ
|% 0,07
|1
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ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 61.92 Cumhur İttifakı'nın adayı Serdar Soydan yüzde 33.21 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Mersin'deki sandıkların yüzde 37.54'ü açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Vahap Seçer oyların yüzde 61.92'sini, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 33.21'ini aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Antalya'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Muhittin Böcek yüzde 52.63, Cumhur İttifakı'nın adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayma işlemleri devam ediyor. Antalya'daki sandıkların yüzde 27.72'si açıldı. Açılan sandık sonuçlarına göre, CHP Adayı Muhittin Böcek oyların yüzde 52.63'ünü, Cumhur İttifakı'nın Adayı Hakan Tütüncü yüzde 41.34'ünü aldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Adana'daki yerel seçimlerde saat 20.47 itibarıyla CHP Adayı Zeydan Karalar yüzde 51.5, Cumhur İttifakı'nın adayı Fatih Mehmet Kocaispir yüzde 38.34 oy aldı. Adana'daki sandıkların yüzde 34,53'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Eskişehir'de yerel seçimlerde saat 20.48 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 54.2, Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu yüzde 39.55 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor ve şu ana kadar açılan sandıkların yüzde 25,33'ü açıldı.
ANKA Haber Ajansının verilerine göre, saat 20.58 itibarıyla sandıkların yüzde 33,09'unun açıldığı Hatay'da CHP ile AK Parti'nin adayları başa baş gidiyor. Hatay'da CHP yüzde 47,12, AK Parti yüzde 46,96 oy aldı.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, yerel seçime ilişkin yaptığı açıklamada, şu an elde ettikleri verilere göre vatandaşın teveccühünün kendilerini memnun ettiğini ancak seçimin henüz bitmediğini belirtti. İmamoğlu, büyükşehir belediye başkanlığı verilerinin yanı sıra ilçe belediye başkanlığı ve ilçe meclis üyeliği verilerinin de önemli olduğunu vurguladı.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 20.50 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 61.85, Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 31.67 oy aldı. Oy sayma işlemleri devam ediyor.
Sinop'ta yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde saat 21.00 itibarıyla oyların yüzde 33,09'u sayıldı. CHP Adayı Metin Gürbüz yüzde 51,58 oy oranıyla birinci sırada bulunuyor. AK Parti yüzde 40,74, İYİ Parti yüzde 4,95, YRP yüzde 1,98 ve DEM Parti yüzde 0,73 oy oranına sahip.
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