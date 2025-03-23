RTÜK'te Kriz: Medya Tehdidi

(ANKARA) - RTÜK üyesi Tuncay Keser, "RTÜK Başkanı, hukuku çiğneyerek, medya kuruluşlarını tehdit ediyor. Bu durum halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne ağır bir saldırıdır. Hukuk herkesi bağlarsa hukuk olur, aksi durum majestelerinin hukukudur. Kabul edilemez" açıklamasını yaptı.

RTÜK üyesi Keser, RTÜK Başkanı Şahin'in İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmalarla ilgili "medyanın itidal ile hareket etmesi" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Keser, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"RTÜK Başkanı, hukuku çiğneyerek, medya kuruluşlarını tehdit ediyor. Bu durum halkın haber alma hakkına ve basın özgürlüğüne ağır bir saldırıdır. Hukuk herkesi bağlarsa hukuk olur, aksi durum majestelerinin hukukudur. Kabul edilemez."