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Ruanda'da 2024'te Devlet Başkanı ve Milletvekili Seçimleri Yapılacak - Son Dakika
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Ruanda'da 2024'te Devlet Başkanı ve Milletvekili Seçimleri Yapılacak

Ruanda Ulusal Seçim Komisyonu, 15 Temmuz 2024 tarihinde ülkede devlet başkanı ve milletvekili seçimlerinin yapılacağını duyurdu. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, dördüncü kez aday olacağını açıkladı.

Ruanda\'da 2024\'te Devlet Başkanı ve Milletvekili Seçimleri Yapılacak
12.12.2023 - 16:53,  Güncelleme: 16:56
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Ruanda'da devlet başkanı ve milletvekili seçimlerinin 15 Temmuz 2024'te yapılacağı bildirildi.

Ruanda Ulusal Seçim Komisyonu, ülkede düzenlenmesi planlanan seçimlerle ilgili takvimi açıkladı.

Açıklamada, ülkedeki devlet başkanı ve milletvekili seçimlerinin 15 Temmuz 2024'te yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan diasporadaki Ruanda vatandaşlarının ise 14 Temmuz 2024'te sandık başına gidecekleri belirtildi.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, yapılacak seçimlerde dördüncü kez aday olacağını açıklamıştı.

Kagame, 1998'den beri Ruanda Yurtsever Cephesi Partisi'nin genel başkanlığını yapıyor.

Ruanda'da 2015'te yapılan tartışmalı bir referandumla devlet başkanları için iki dönemlik anayasal sınır kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ruanda'da 2024'te Devlet Başkanı ve Milletvekili Seçimleri Yapılacak - Son Dakika
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