Ruanda Devlet Başkanı Kagame, KDC ile yaşanan gerilime karşı ülkesini savunmaya hazır olduğunu belirtti

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, komşusu Kongo Demokratik Cumhuriyeti'yle (KDC) yaşanan gerilimin ardından ülkeyi savunmaya hazır oldukları mesajı verdi.

The New Times'ın haberine göre, Ulusal Diyalog Konseyi'nde konuşan Kagame, ülkesinin KDC'nin doğusunda yaşanan çatışmalardan sorumlu olmadıklarını ve ülkeleri ne pahasına olsun savunacaklarını belirtti.

Kagame, Ruanda'nın KDC'deki çatışmalarla ilişkilendirilip sorumlu tutulmaya çalışıldığını, Hutulardan oluşan Ruanda'nın Kurtuluşu İçin Demokratik Güçler (FDLR) örgütünün 30 yıldır yol açtığı hasarın görmezden gelindiğini dile getirdi.

23 Mart Hareketi'yle (M23) mücadele adı altında Kongoluların topraklarından çıkarılarak Ruanda'ya sürüldüğünü hatırlatan Kagame, kendi topraklarını savunmak için kimseden izin almayacaklarını ifade etti.

Kagame, soykırım döneminde halkın her şeyini kaybettiğine atıfta bulunarak, "Kaybedecek hiçbir şeyi olmayan bir halk gibi savaşacağız. Birileri bedelini ödeyecek ama o biz olmayacağız." diye konuştu.

Ruanda askerleri, geçen hafta sınırdan ülke topraklarına giren KDC'li 1 askeri vurarak öldürmüş, 2'sini de gözaltına almıştı.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, geçen ay seçim kampanyasında, Kagame'yi Adolf Hitler'e benzetmişti.

KDC ile Ruanda arasındaki gerilim geçen yıldan bu yana tırmanıyor.

İki ülke de birbirlerini, sınırları içerisindeki isyancılara destek vermekle suçluyor.