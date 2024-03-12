Ruanda, KDC'deki Krizi Çözmek İçin Görüşmeye Hazır - Son Dakika
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Ruanda, KDC'deki Krizi Çözmek İçin Görüşmeye Hazır

Ruanda hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 20 yılı aşkın süredir devam eden krizi çözmek için görüşmeye hazır olduğunu açıkladı. Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile krizi ele almak için görüşmelere hazır olduklarını belirtti. Her iki lider, çatışmanın temel nedenlerinin ele alınmasına yönelik kilit adımlar atılması konusunda mutabık kaldılar.

12.03.2024 15:01
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Ruanda hükümeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusunda 20 yılı aşkın süredir devam eden krizi çözmek için görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Yerel medyaya yansıyan haberlere göre, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame, KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi ile KDC'nin doğusunda devam eden krizi ele almak için görüşmelere hazır olduğunu belirtti.

Angola Dışişleri Bakanı Tete Antonio, basına yaptığı açıklamada, Kagame'nin, arabulucu tarafından belirlenecek bir tarihte Tshisekedi ile görüşmeyi kabul ettiğini duyurdu.

Antonio, KDC'nin görüşme kararını kabul ettiğini belirterek her iki ülke heyetlerinin görüşmelerin sağlıklı ilerlemesi için bir plan üzerine çalıştığını kaydetti.

Ruanda Cumhurbaşkanlığı da X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her iki lider, çatışmanın temel nedenlerinin ele alınmasına yönelik kilit adımlar atılması konusunda mutabık kaldılar." ifadesini kullandı.

KDC ile Ruanda arasındaki mevcut krizin nedenlerinin başında "23 Mart Hareketi (M23)" adlı isyancı grup bulunuyor.

Ruanda ile KDC arasında "M23" gerginliği

KDC Cumhurbaşkanı Tshisekedi, Mayıs 2022'de yaptığı açıklamada, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken Ruanda Devlet Başkanı Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın ülkesini suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söylemişti.

KDC, tepki olarak Ekim 2022'de Ruanda Büyükelçisini sınır dışı ederek hava sahasını bu ülkeye kapatma kararı almıştı.

Ruanda, 19 Ocak 2023'te KDC'yi yabancı paralı askerleri toplayarak savaşa hazırlık yapmakla suçlamış ve 24 Ocak 2023'te hava sahasını 3 kez ihlal ettiğini duyurduğu KDC'ye ait savaş uçağını vurmuştu.

Tshisekedi ise M23 ile müzakerelere başlamayı reddederek, M23'e destek vermekle suçladığı Ruanda'ya savaş ilanı dahil bütün seçeneklerin masada olduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

Kongo, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruanda, KDC'deki Krizi Çözmek İçin Görüşmeye Hazır - Son Dakika

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