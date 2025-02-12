Rubio'dan Bahreyn'e İşbirliği Vurgusu

Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife ile ikili ilişkileri görüştü.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio ile Al Halife arasındaki telefon görüşmesinin detayları aktarıldı.

Görüşmede, ikili ekonomik ve güvenlik ilişkileri ele alınırken ABD ile Bahreyn arasındaki stratejik ortaklığı geliştirme çabaları değerlendirildi.

Ayrıca, " Orta Doğu'daki kalıcı barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik tarihi fırsatın değerlendirilmesini" istişare eden ikili, bölgesel güvenliğe yönelik desteklerini dile getirdi.