Rubio'dan Çin'e Uyarı: Egemenlik İhlali - Son Dakika
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Rubio'dan Çin'e Uyarı: Egemenlik İhlali

12.07.2025 21:45
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki iddialarını eleştirerek, uluslararası hukuka uyması çağrısında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'i, Güney Çin Denizi üzerindeki iddialarıyla komşu ülkelerin egemenlik haklarını ihlal etmek ve Hint-Pasifik'teki barış ve istikrarı baltalamakla suçladı.

Rubio, Bakanlığın sitesinden yaptığı açıklamada, Çin'in, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında kurulan bir Tahkim Mahkemesinin 2016'da Güney Çin Denizi konusunda verdiği kararı görmezden gelerek hukuka aykırı iddialarını ileri sürmeye ve komşularına karşı giderek daha agresif eylemlerde bulunmaya devam ettiğini belirtti.

Bakan Rubio, " Pekin'in geniş kapsamlı iddiaları, Vietnam, Filipinler, Malezya, Brunei ve Endonezya'nın egemenlik haklarını ve yargı yetkilerini doğrudan ihlal etmekte ve Hint-Pasifik'teki barışı, istikrarı ve refahı baltalamaktadır." ifadesini kullandı.

Tahkim Mahkemesinin, Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki geniş kapsamlı deniz iddialarının uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmadığına oy birliğiyle karar verdiğine işaret eden Rubio, Çin için yasal olarak bağlayıcı olan bu kararın, önemli bir dönüm noktası ve Güney Çin Denizi'ndeki taraflar arasındaki anlaşmazlıkların barışçıl bir şekilde çözülmesi için faydalı bir temel olduğunu belirtti.

Rubio, ABD'nin özgür ve açık bir Hint-Pasifik'i desteklediğini vurgulayarak, Çin'e, 2016'daki tahkim kararına uyması ve tehlikeli ve istikrarsızlaştırıcı davranışlarından vazgeçmesi çağrısı yaptı.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rubio'dan Çin'e Uyarı: Egemenlik İhlali - Son Dakika

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