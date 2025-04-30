Rubio'dan Garcia Açıklaması - Son Dakika
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Rubio'dan Garcia Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, El Salvador'a gönderilen Garcia konusunda yargıçlarla konuşmayacaklarını belirtti.

30.04.2025 22:08
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, El Salvador'a "yanlışlıkla" gönderilen Kilmar Abrego Garcia konusunda El Salvador yönetimiyle temaslarının bir dış politika başlığı olarak kendilerini ilgilendirdiğini ve bunu bir yargıçla asla konuşmayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Başkan Donald Trump başkanlığında Beyaz Saray'da gerçekleştirilen kabine toplantısında son dönemde kamuoyunda tartışmalara neden olan Garcia konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Rubio, ABD'de legal olarak yaşarken El Salvador'a "yanlışlıkla" gönderilen Garcia konusunda El Salvador yönetimiyle görüşüp görüşmediği şeklindeki soruyu yanıtladı.

ABD'li bakan Rubio, "Bunu size asla söylemem ve başka kime asla söylemem biliyor musunuz? Bir yargıca. Tüm dış politika konularının yürütülmesi ABD Başkanına ve yürütme organına aittir, bir yargıca değil." diye konuştu.

Trump ise aynı konuyla ilgili olarak, yasalara her zaman uygun hareket ettiklerini ancak bu sürecin detaylarını kendisinin bizzat takip etmediğini ve ilgili hukuk birimlerinin süreci yürüttüklerini söylemekle yetindi.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'ne (CECOT) göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Garcia'nın, artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.

Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

Kaynak: AA

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