Rubio ve de la Fuente Sınır Güvenliğini Görüştü

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Meksika Dışişleri Bakanı Juan Ramon de la Fuente ile telefon görüşmesinde ABD-Meksika sınır güvenliğini ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rubio'nun Meksikalı mevkidaşı de la Fuente ile telefon görüşmesine ilişkin detaylara yer verildi.

Açıklamada, bakanların ABD-Meksika sınır güvenliği, kartellerin kaldırılması, fentanil ve silah kaçakçılığının sonlandırılması gibi alanlarda iki ülkenin yürüttüğü ortak çalışmaları ele aldığı aktarıldı.

Rubio'nun, mevkidaşı de la Fuente'ye, Meksika tarafının, düzensiz göçmen akımını azaltmaya yönelik çabalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ifade edildi.