Rubio ve Selman'dan Kritik Görüşme - Son Dakika
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Rubio ve Selman'dan Kritik Görüşme

Rubio ve Selman\'dan Kritik Görüşme

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile önemli konuları görüştü.

25.02.2025 23:37
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- ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Selman ile bir araya geldi

WASHINGTON - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, başkent Washington DC'de Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman ile Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Savunma Bakanı Selman'ın resmi temaslarda bulunmak üzere dün Washington DC'ye geldiği belirtilerek, ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek görüşmede, ABD-Suudi Arabistan ilişkileri ve iki ülkenin ortak çıkarlarını ilgilendiren kritik meselelerin ele alınacağı bilgisi verildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşecek görüşme öncesinde iki bakan kameralar önünde el sıkışıp, ikili görüşmenin gerçekleşeceği toplantı salonuna geçti.

Kaynak: İHA

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