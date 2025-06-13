Ruhatsız İlaç Kullanımına Dikkat!

Salıpazarı Ziraat Odası Başkanı Zafer Ersoy, kahverengi kokarca zararlısıyla mücadelede Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanmış ilaçların kullanılması gerektiğini bildirdi.

Ersoy, yaptığı açıklamada, çiftçilerin büyük gayretle kahverengi kokarca zararlısıyla mücadele ettiğini ancak sahadaki gözlemleri ve kendilerine gelen sorulardan bazı üreticilerin ruhsatsız ve etkisiz ilaçlara yöneldiğini anladıklarını belirterek, bunun hem ürün kaybına yol açtığını hem de zararlının baskısını azaltmakta etkisiz kaldığını vurguladı.

Kahverengi kokarca ile mücadelede mutlaka Tarım ve Orman Bakanlığının ruhsat verdiği ilaçların tercih edilmesi gerektiğine işaret eden Ersoy, "Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün sosyal medya hesaplarında ve resmi kanallarda onaylı ilaç listeleri yayınlanıyor. Ne yazık ki hala bazı üreticiler kulaktan dolma bilgilerle ruhsatsız ilaçları kullanıyor. Bu durum sadece verimliliği değil, aynı zamanda ürün kalitesini ve tarımsal sürdürülebilirliği de tehdit ediyor." ifadesini kullandı.

Çiftçilerin mutlaka zirai ilaç bayilerinden ve yetkili yerlerden alışveriş yapmaları gerektiğini aktaran Ersoy, şunları kaydetti:

"Sahte ya da ruhsatsız ürünlerin kullanımı sadece o sezonu değil, toprağı ve geleceği de riske atar. O nedenle üreticilerimiz zirai ilaçları mutlaka ruhsatlı, belgeli ve güvenilir yerlerden temin etmeli. Çiftçilerimiz Tarım ve Orman Bakanlığının yayınladığı rehberlerden, ilçe tarım ve orman müdürlüklerinden ve ziraat odasından bilgi alabilir. Çiftçilerimiz bu konuda destek almaktan çekinmemeli. Herkesin amacı aynı, zararlıyı etkisiz hale getirmek ve ürün kaybını önlemek."