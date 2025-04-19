Ruhsatsız Hayvan Yetiştiricilerine Gözaltı - Son Dakika
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Ruhsatsız Hayvan Yetiştiricilerine Gözaltı

İncirliova'da ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.

19.04.2025 01:40
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Aydın Valiliği, İncirliova ilçesinde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan ve denetim sırasında jandarma ekiplerine mukavemette bulunan şüphelilerle ilgili açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacıaliobası Mahallesi'nde bulunan çiftlikte izin belgesi olmadan kanatlı hayvan yetiştirildiği ihbarı üzerine bölgeye İncirliova İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile güvenlik amaçlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri gönderildi.

Yapılan incelemede, çiftlikte yaklaşık 5 bin tavuk ve civciv ile kuluçka makinesi ve kuluçkalık yumurta bulunduğu, hayvanların, farklı kişiler tarafından kanatlı hayvan nakillerinde gerekli olan belgeler olmaksızın sevkinin yapıldığı ve ilgili kişinin adına kayıtlı hayvancılık işletmesinin olmadığı tespit edildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

" Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 250 ve üzeri tavuk yetiştiriciliği yapılan işletmeleri kapsayan 'ticari etlik ve yumurtacı kanatlı İşletmelerinin biyogüvenlik talimatının 16.4. maddesinde yer alan kayıtsız olarak faaliyet gösteren işletmelerin tespiti durumunda 5996 sayılı Kanunun 41'inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi gereği yasal işlem uygulanır. Bu işletmelerdeki ürünler ile hayvanlar ise yine 5596 sayılı kanunun 32'nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi gereği itlaf ve imha edilir' hükmü gereğince ve 5996 sayılı kanunun idari ve fenni yaptırımlar uygulanmıştır. İmha işlemi esnasında üreticiler tarafından imha işleminin yapılmasına engel olmak için direnç göstermeleri üzerine bilgi verilen nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatı ile adı geçen şüpheliler gözaltına alınmıştır."

İncirliova ilçesinde ruhsatsız kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapanlara yönelik denetimde, jandarma ekiplerine mukavemette bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Kaynak: AA

Aydın Valiliği, İncirliova, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruhsatsız Hayvan Yetiştiricilerine Gözaltı - Son Dakika

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