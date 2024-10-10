Ruhsatsız Tabancalarla Gözaltı

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Başkentte evinde 6 ruhsatsız tabanca bulunan kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Narkogüç" operasyonları kapsamında Keçiören ilçesinde 1 şüpheliyi yakaladı.

Silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bu kişinin evindeki aramada 6 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.

Şüphelinin adliyeye sevk edileceği belirtildi.