Ruhsatsız Tabancalarla Gözaltı

Başkentte evinde 6 ruhsatsız tabanca bulunan kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Narkogüç" operasyonları kapsamında Keçiören ilçesinde 1 şüpheliyi yakaladı.
Silah ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan bu kişinin evindeki aramada 6 ruhsatsız tabanca ve 5 fişek ele geçirildi.
Şüphelinin adliyeye sevk edileceği belirtildi.
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