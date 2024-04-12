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- Rus istihbaratı, Moskova'da yeni bir terör saldırısını engelledi

MOSKOVA - Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova'da sinagoga yapılması planlanan terör saldırısının önlendiğini açıkladı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi tarafından yapılan açıklamada, başkent Moskova'da bulunan bir sinagoga yapılması planlanan terör saldırısının önlendiği duyuruldu. Açıklamada, "FSB, Moskova'daki sinagogda vatandaşların toplandığı sırada terör saldırısı düzenlemeyi planlayan Orta Asya ülkelerinden 2002 doğumlu bir vatandaşın suç içerikli eylemini engelledi. Şahıs, Moskova'da bulunurken terör saldırısını gerçekleştirmek için hazırlık yaptı. Moskova'daki sinagoglardan birinin çevrelediği bölgede keşif yaptı ve ayrıca el yapımı patlayıcı üretimi için malzemeler satın aldı. Terörist, 10 Nisan'da gözaltına alınması sırasında güvenlik güçlerine ateş açtı ve etkisiz hale getirildi" denildi. Saldırganın yaşadığı evde yapılan arama sırasında el yapımı patlayıcıların da bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Öte yandan, Rusya'nın Moskova bölgesindeki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart akşamı terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen saldırıda 144 kişi hayatını kaybetmiş, 150'den fazla kişi de yaralanmıştı.