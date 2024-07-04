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- Rusya, ABD vatandaşını uyuşturucu kaçakçılığından 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı

MOSKOVA - Rusya'daki Ostankino Bölge Mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan ABD vatandaşı Robert Romanov Woodland'ı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Rus polisi tarafından 5 Ocak'ta gözaltına alınan 32 yaşındaki Rusya ve ABD çifte vatandaşı Robert Romanov Woodland, hakkında karar verildi. Başkent Moskova'daki Ostankino Bölge Mahkemesi, uyuşturucu kaçakçılığından yargılanan 29 yaşındaki Woodland'ı 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, "Ostankino Bölge Mahkemesi, ABD vatandaşı Robert Woodland'ı büyük çapta uyuşturucu satışına teşebbüs (üretim, gizleme, satış, uyuşturucu maddelerin bulundurulması) ettiği suçlamasıyla yüksek güvenlikli bir cezaevinde 12 yıl 6 ay hapis cezası çekmesine hükmetti" denildi.

Rusya'da İngilizce öğretmenliği yapan Woodland, 2020'de Rus basınına yaptığı açıklamada, 1993'te ABD vatandaşı bir ailenin kendisini Perm kentindeki bir çocuk esirgeme kurumundan evlat edindiğini ifade etmişti. Aile tarafından ABD'ye götürüldüğünü belirten Woodland daha sonra ülkesine döndüğünü söylemişti.