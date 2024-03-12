Rusya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü: 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rusya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü: 15 Kişi Hayatını Kaybetti

Rusya'nın İvanova bölgesinde, 15 kişiyi taşıyan İL-76 tipi askeri nakliye uçağı düştü. Uçakta bulunan 8 mürettebat ve 7 yolcu hayatını kaybetti. Kazanın nedeni olarak motorun alev alması gösterildi. Rusya Savunma Bakanlığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

12.03.2024 14:07  Güncelleme: 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın İvanova bölgesinde 15 kişiyi taşıyan İL-76 tipi askeri nakliye uçağının düştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İL-76 tipi eğitim uçağının, motorun alev alması nedeniyle İvanova bölgesinde düştüğü belirtildi.

Uçakta 8 mürettebat ve 7 yolcunun bulunduğu bilgisine yer verilen açıklamada, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Rusya, Rusya, Ulaşım, Kaza, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü: 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla buluştu
    14:28 Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, vatandaşlarla buluştu

    Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, çeşitli ziyaretler yaparak vatandaşlarla görüştü. Alemdar, Tozlu Cami Vakfı ve Unkapanı Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya gelerek, seçim çalışmalarını sürdürdü. Alemdar, gençlerin taleplerini dinleyerek, Kültür Merkezi ve 1000 kişilik tiyatro salonu projesiyle Sakarya'da kültür ve sanata güçlü bir alan açacaklarını belirtti.

  • Darbelerin Türkiye Ekonomisine Etkisi
    14:27 Darbelerin Türkiye Ekonomisine Etkisi

    Türkiye ekonomisi üzerinde darbelerin etkisi rakamlarla gözler önüne serildi. Darbeler ekonomiyi yavaşlattı, milli gelir ve dış ticarette kayıplar yaşandı. 1960 darbesinde milli gelir yüzde 78 düştü. Türkiye ekonomisi, kuruluş yıllarından bu yana birçok çetin sınavdan geçti. İkinci Dünya Savaşı, 1960, 1980 ve 28 Şubat darbeleri, 2001 küresel ekonomik krizi gibi savaş, darbe ve krizler Türkiye'nin yükselmesini yavaşlattı. Darbelerin etkisiyle ihracat ivme kaybetti, milli gelir düştü ve ekonomi uzun süre toparlanmaya çalıştı. Ancak Türkiye, 2023 yılında G20 ülkeleri arasında 17. sıraya yerleşerek ekonomik olarak büyümeyi başardı.

  • İmamoğlu'ndan 'Kameralı Kumpas' Yanıtı:
    14:27 İmamoğlu'ndan 'Kameralı Kumpas' Yanıtı: "Zannediyorlar Ki Ekrem Yılacak. Yılmaz. Sizi Süründüre Süründüre Yıldıracak"

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İSTAÇ, kentte AB standartlarında kurulan ilk endüstriyel atık yakma tesisini hizmete açtı. ‘İSTAÇ Endüstriyel Atık Termal Bertaraf Tesisi’ açılışında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “5 yıl öncesine döndüğümde, Ramazan'ın ilk günü (6 Mayıs 2019) seçimi iptal eden bir akılla mücadele etmek zorunda kaldık. Yine dün, Ramazan'ın ilk günü de olsa, bazı kötülükler rahat durmuyor. Bir bakıyorsunuz böyle bir, ‘Haydi Ekrem'i nasıl alaşağı ederiz, buradan ne çıkartırız’ diyerek, seçime 20 gün kala, CHP İstanbul İl binasının satın alınması sürecinde, bir hukukçu ofisinde yapılan bir işlem üzerinden fırtına koparmaya çalışan insanların kötülükçü akılları var. Buna, Ramazan’ın ilk gününde seçimi iptal ederek tarihe geçen, o dönemin içinde olan herkes, hani ‘çaldılar’ diyen, ‘hırsız’ diyen, işin en başındaki kişi, Sayın Cumhurbaşkanı da dahil olmak üzere, aday da dahil olmak üzere, o siyasi partinin bütün bakanları, hepsi dahil olmak üzere sebep olmuşlardır. Kumpasla seçim kazanacağını zanneden ve bu uğurda kul hakkı yemekten de imtina etmeyenler zannediyorlar ki Ekrem yılacak. Yılmaz. Sizi süründüre süründüre yıldıracak, o bir avuç insanı; göreceksiniz. Kararlılığımı tarif bile edemem bu kötü ve kötülüklerle mücadelede” dedi.

  • Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen planetaryum, öğrencilere uzay hakkında bilgi veriyor
    14:26 Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen planetaryum, öğrencilere uzay hakkında bilgi veriyor

    Serdivan Belediyesi tarafından hayata geçirilen planetaryum, öğrencilere uzayın derinlikleri hakkında bilgi veriyor. Planetaryumda güneş, yıldızlar, gezegenler ve diğer gök cisimlerinin yapay görüntüleri kubbe şeklindeki tavana yansıtılıyor. Ziyaretçiler burada uzayın derinliklerini keşfederek temel bilgiler ediniyor.

  • Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
    14:26 Bursa'da tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

    Bursa'nın Uludağ'ın eteklerindeki Alacahırka Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde bilinmeyen nedenlerle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, dar sokaklar nedeniyle yangın yerine tam olarak ulaşamadı. Ancak yangın çeşmelerine hortumlar bağlayarak müdahale eden ekipler, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın sonucunda evin çatısı çöktü ve kullanılamaz hale geldi.

  • Mersin'de 3 Kadının Kuyumcudan Hırsızlık Girişimi
    14:25 Mersin'de 3 Kadının Kuyumcudan Hırsızlık Girişimi

    Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir kuyumcuya giren 3 kadın, altın almak bahanesiyle iş yerinde hırsızlık yapmaya çalıştı. Bir şüpheli, kuyumcunun sahibini oyalarken diğer 2 kişi vitrindeki kolye ucu dolu tablayı çaldı. Hırsızlık sonrası fark edilen durum polise bildirildi ve zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor. Güvenlik kamerası ise bir şüphelinin çaldığı tablayı elbisesinin altına gizlediği anları kaydetti.

  • İsmail Yüksek, İznik Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe konuk oldu
    14:25 İsmail Yüksek, İznik Belediyesi'nin düzenlediği etkinliğe konuk oldu

    Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu İsmail Yüksek, İznik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Genç Tecrübeler Buluşuyor' etkinliğine katıldı. İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta ile bir araya gelen Yüksek, gençlere spor yatırımları hakkında bilgi verdi ve müjdeleri paylaştı.

  • Bozüyük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Düzenlendi
    14:25 Bozüyük'te İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı Düzenlendi

    Bozüyük'te Kumral Abdal Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy anıldı. Programda, İstiklal Marşı okuma yarışması, şiir okuma ve oratoryo sunumu yapıldı.

  • İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Özel Öğretim Kurumu Öğretmenlerinin Ulaşım İndirimini Onayladı
    14:25 İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Özel Öğretim Kurumu Öğretmenlerinin Ulaşım İndirimini Onayladı

    Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nın uzun süren girişimleri sonucunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, özel öğretim kurumu öğretmenlerinin indirimli ulaşım hakkını onayladı. Bu karar, özel sektör öğretmenlerinin kamuda çalışan öğretmenlerle eşit şartlarda ulaşım indiriminden yararlanmasını sağlayacak.


13:58 Rusya’da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü Rusya'da askeri kargo uçağı düştü: 15 ölü
13:51 Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu’nun otopsi kaydını istedi Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Cem Garipoğlu'nun otopsi kaydını istedi
12:50 Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim Katliam gibi kazada tır sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı: Tabelalara dikkat etmedim
12:46 İmamoğlu’ndan sağ kolu Fatih Keleş’in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama İmamoğlu'ndan sağ kolu Fatih Keleş'in deste deste para saydığı görüntülerle ilgili açıklama
11:01 İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda 7 alanda destek verilecek İstedikleri zammı alamayan emeklilere yeni düzenleme yolda! 7 alanda destek verilecek
13:25 Adalet Bakanlığı’ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD’ye talepname Adalet Bakanlığı'ndan Eylem Tok ve oğlunun iadesi için ABD'ye talepname
13:03 Prenses Kate’in ’montaj’ fotoğrafının ardından Prens William ile boşanma iddiaları ortaya çıktı Prenses Kate'in 'montaj' fotoğrafının ardından Prens William ile boşanma iddiaları ortaya çıktı
12:56 Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak Süper Kupa maçının bilet gelirleri depremzede vatandaşlara bağışlanacak
12:20 MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
12:11 Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, kardeşi tarafından bıçaklandı
12:10 Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i Selin Türkmen tesettüre girdiği anları yayınladı
11:48 İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı İsrail askerlerinin işkencesine maruz kalan doktorlar, yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 14:28:01. #1.13#
SON DAKİKA: Rusya'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü: 15 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement