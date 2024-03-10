Rusya\'da doğan dev panda Katyuşa halkla buluştu

1. Dev panda Katyuşa'nın çeşitli görüntüleri
Rusya'da doğan ilk dev panda olan Katyuşa, Cuma günü Moskova Hayvanat Bahçesi'nde ilk kez halkla buluştu.
1 Ağustos 2023 tarihinde doğan Katyuşa'nın ebeveynleri olan Ru Yi ve Ding Ding, 2019 yılında Çin'den Rusya'ya gelmişti.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.
(XHTV)
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Kütahya Birlik Vakfı Şubesi Kadınlar Kolu Başkanlığı tarafından düzenlenen programda, çocuklara Ramazan öncesi oyun ve eğlence eşliğinde orucun ve Ramazan ayının faziletleri anlatıldı. Program sonunda çocuklara çeşitli hediyeler verildi.
Mengen Kaymakamlığınca düzenlenen yürüyüşe, Kaymakam Fatih Yıldız, Belediye Başkanı Turhan Bulut'un yanı sıra siyasi parti temsilcileri, belediye başkan adayları, daire amirleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Yürüyüş, Dereköy Mezarlığı'nda Şehit Piyade Asteğmen Hasan Durmuşoğlu'nun kabrinin başında son buldu.
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Ankara Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Erzurumspor FK'ye 2-0 yenildi. Teknik direktör Tahsin Tam, mağlubiyet sonrası öz eleştiri yapılması gerektiğini belirtti. Erzurumspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu ise hakem Erkan Özdamar'ın değerli bir hakem olduğunu söyledi ve takımının defansif oyununu vurguladı.
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