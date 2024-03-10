Rusya\'da doğan dev panda Katyuşa halkla buluştu

AK Parti Batman Belediye Başkan Adayı Adil Sebati Ceylan'dan Projeler

AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Batman'da alt ve orta gelir grubu vatandaşların konut ihtiyacını karşılamak için çözüm üreteceklerini açıkladı. Ceylan, ayrıca mahallelerde kreş açacaklarını, gençlere etüt ve kurs merkezleri sağlayacaklarını, evlilik yapacak çiftlere çeyiz desteği vereceklerini ve ulaşım sorununu çözeceklerini belirtti. Ayrıca, Batman'ı daha güzel bir şehir haline getirmek için park alanlarını artıracaklarını, kent meydanları oluşturacaklarını ve kentsel dönüşümle depreme dayanıklı bina stoklarını artıracaklarını söyledi.