Rusya'nın Leningrad bölgesinde yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan açıklamaya göre, Leningrad bölgesinde turistleri taşıyan otobüs, yük treniyle çarpıştı.
Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya otobüsün tren yoluna çıkmasının neden olduğu belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Rusya'da Otobüs ve Tren Çarpıştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?