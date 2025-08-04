Rusya'da Otobüs ve Tren Çarpıştı

Rusya'nın Leningrad bölgesinde yolcu otobüsü ile yük treninin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Rusya Demir Yolları şirketinden yapılan açıklamaya göre, Leningrad bölgesinde turistleri taşıyan otobüs, yük treniyle çarpıştı.

Meydana gelen kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya otobüsün tren yoluna çıkmasının neden olduğu belirtildi.