Rusya Savunma Bakanlığı, 2 Rus stratejik bombardıman uçağının Japon Denizi üzerinde 10 saat uçuş yaptığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 2 adet "Tu-95 MS" tipi Rus stratejik bombardıman uçağının, Japon Denizi'ndeki uluslararası sularda planlı uçuş gerçekleştirdiği belirtildi.
10 saat süren uçuşun, uluslararası sular ve hava sahası kullanımında ilgili uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Rusya'dan Japon Denizi'nde Uçuş - Son Dakika
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