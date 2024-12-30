Rusya, Donetsk'te Novoolenovka'yı Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Novoolenovka yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Donbas'ta önemli yerlerin kontrolünün sağlandığı belirtildi.
Açıklamada, "Merkez askeri birlikleri, kararlı eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Novoolenovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.
Bakanlık dün de Rus ordusunun Donetsk bölgesindeki Novotroitskoe yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurmuştu.
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