Rusya, Donetsk'te Novoye'yi Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Novoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Donbas'ta önemli noktaların kontrol altına alındığı belirtilerek, "Batı askeri birliklerinin aktif taarruz eylemleri sonucunda, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Novoye yerleşim birimi kurtarıldı." ifadelerine yer verildi.

Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri sanayi işletmelerini ve mühimmat depolarını vurduğu aktarılan açıklamada, Ukrayna askerleri ve yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlandığı 156 bölgenin de ateş altına alındığı kaydedildi.