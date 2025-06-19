Rusya ve Çin'den Dijital Ticaret Ortaklığı

MOSKOVA, 19 Haziran (Xinhua) -- Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ile Çin tarafından kurulan ve Rusya-Çin koridorunda faaliyet gösteren, işletmeler arası (B2B) dijital ticaret platformu Qifa arasında sınır ötesi dijital ticareti ilerletmek ve ikili ticareti genişletmek amacıyla stratejik ortaklık anlaşması imzalandı.

Çarşamba günü St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sırasında imzalanan işbirliği anlaşması, ticaret süreçlerini teknolojik entegrasyon yoluyla modernize etmeye yönelik ortak çabalara odaklanıyor. Fon tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve Rus-Çin B2B dijital ticaret platformu Qifa, dijital ticaretin geliştirilmesi ve ikili ticaret hacimlerinin artırılması amacıyla ortaklık yapma konusunda anlaşmaya varmıştır" denildi.

Girişimin, ticaret iş akışlarını sorunsuz hale getirerek işletmelerin şeffaflık ve operasyonel verimliliğini artırmak amacıyla yapay zeka odaklı çözümlerden yararlanacağı belirtildi. Böylelikle ikili stratejik hedefler doğrultusunda ticaretteki büyümenin hızlandırılmasında kilit önemdeki unsurlar olan ürün çeşitliliğinin artırılması ve maliyet optimizasyonunun teşvik edilmesi bekleniyor.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu CEO'su Kirill Dmitriev, "Güçlü elektronik ticaret ekosistemine sahip olan Çin, Rusya ile ticarette lider konumda. Fonun, Çin-Rusya işletmelerinin pazara erişimini kolaylaştırması, sınır ötesi dijital ticaretin artırılmasında Qifa ile olan ortaklığının önemini ortaya koyuyor" dedi.

18- 21 Haziran tarihlerinde düzenlenen 28. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na 100'den fazla ülke ve bölgeden heyetler katılıyor.