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Rusya ve Çin İlişkileri Gelişiyor

Lavrov ve Vang, ikili ilişkileri ve uluslararası işbirliğini görüştü, önemli gelişmelere hazır.

01.04.2025 17:16
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, yaptıkları görüşmede ikili ilişkileri ele aldı.

Lavrov ve Rusya'yı ziyaret eden Vang, başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmenin basına açık kısmında konuşan Lavrov, Rusya ile Çin arasındaki ilişkilere değinerek, "Ülkelerimizi sadece kardeşlik ilişkileri ve ortak sınırlar değil, yüzyıllardır süregelen iyi komşuluk gelenekleri ve ortak ulusal çıkarlar birleştiriyor." dedi.

Çin ile uluslararası platformlarda işbirliğini sürdürdüklerini dile getiren Lavrov, "Moskova ve Pekin, uluslararası alandaki koordinasyon konusunda özel sorumluluğa sahip. Birçok ülke bunu zor dönemden geçen uluslararası ilişkilerde önemli istikrar sağlayan unsur olarak kabul ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in mayısta yapacakları görüşme için hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

Çin Dışişleri Bakanı Vang da Rusya ile ilişkilerin zorluklara rağmen geliştiğini belirterek, "Rusya ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) daimi üyeleri olarak sorumluluk üstlenmeye, çok kutuplu dünya düzenini inşa etmeye ve uluslararası ilişkilerin demokratikleşmesini sağlamaya hazır." ifadesini kullandı.

Lavrov ile Vang, görüşmenin ardından 2025'te iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasındaki istişarelere dair planı imzaladı.

Kaynak: AA

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