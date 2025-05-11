Rusya ve Hafter'den Askeri İşbirliği Vurgusu

Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov, Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Belousov ile Hafter'in görüşmesinden Libya'daki durum ele alındı.

Savunma alanındaki işbirliğinin de istişare edildiği görüşmede, iki taraf, Orta Doğu bölgesinde güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla askeri birimler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinden yana olduğunu belirtti.

Moskova'da 8 Mayıs'ta Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu ile görüşen Hafter, Kızıl Meydan'da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı.

Hafter, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından kabul edilmişti.