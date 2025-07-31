Rusya ve Suriye'den İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Rusya ve Suriye'den İşbirliği Vurgusu

31.07.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lavrov ve Şeybani, Suriye'nin durumu ve işbirliği konusunda önemli görüşmeler yaptı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeyban, Suriye'deki mevcut durumu ele aldı.

Suriye'de geçen yıl Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Rusya'ya ilk kez ziyaret gerçekleştiren yeni yönetiminin Bakanı Şeyban, başkent Moskova'da Lavrov ile bir araya geldi.

İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Suriye'nin Rusya için Arap dünyasında ve uluslararası arenada "dost" ülke olduğunu belirterek "Halklarımız arasındaki bağları karşılıklı çıkar çerçevesinde güçlendirilmesinden yanayız. Bu pozisyonumuz siyasi duruma ve yönetim değişikliğine bağlı değil." değerlendirmesinde bulundu.

Lavrov, Şeyban ile iki ülkenin büyükelçiliklerinin faaliyetlerini ele aldıklarını kaydederek "Suriye'deki mevcut durumda, Suriyeli meslektaşlarımıza ülkedeki Rus vatandaşları ve Rus tesislerinin güvenliğinin sağlanması yönünde attıkları adımlardan dolayı minnettarız." dedi.

Rusya ve Suriye arasında sağlanan anlaşmaların gözden geçirileceğinin altını çizen Lavrov, Suriye yönetiminin, Rusya ve Suriye Hükümetlerarası Ticaret ve Ekonomi Komisyonu eş başkanının atanması sürecini hızlandıracağını söyledi.

Batılı ülkelerin Suriye'ye yönelik yaptırım uyguladığına dikkati çeken Lavrov, bunların Suriye halkına zarar verdiğini ve kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Sergey Lavrov, Suriye'de eylülde parlamento seçimlerinin düzenleneceğini dile getirerek "Bu seçimlerin kapsamlı olmasından, tüm dini etnik grupların yeni yasama organlarının oluşturulması sürecinde yer almasından yanayız." ifadesini kullandı.

"Suriye topraklarının jeopolitik rekabet alanı olarak kullanılmasına karşıyız"

Suriye'deki duruma değinen Lavrov, şöyle konuştu:

"Geçiş döneminde ortaya çıkan sorunların üstesinden gelineceğini umuyoruz. Süveyda ilinde gerginliğin artması, Suriye yönetimi ve toplumunun karşı karşıya kaldığı sorunların olduğunu gösterdi. Suriye'deki durumun uzun vadede iyileşmesinin, kapsamlı diyalog, ulusal uzlaşının güçlendirilmesi, tüm din temsilcilerinin haklarının korunması yoluyla sağlanabileceğinden eminiz. Suriye yönetiminin bu konuda duyurduğu önlemlerin, sorunları çözeceğini umuyoruz."

Bakan Lavrov, Suriye'nin birliği, egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığının korunmasından yana olduklarını dile getirerek "Suriye halkına çatışmalar sonrası ülkenin yeniden inşa edilmesi konusunda destek sağlamaya hazırız. Diğer yandan, Suriye topraklarının jeopolitik rekabet alanı olarak kullanılmasına karşıyız. Bu nedenle Suriye'deki durumun iyileştirilmesi amacıyla uluslararası toplumu girişimleri pekiştirmeye çağırıyoruz. Uluslararası toplumun, gerginliğin tırmanmasına yol açabilecek adımlardan kaçınması önemli." ifadelerini kullandı.

"Suriye yönetimi, tüm Suriye halkından sorumlu"

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani de Süveyda ilindeki duruma değinerek İsrail'in, Suriye'nin iç işlerine müdahalesini haklı çıkarmak için "azınlık kartını" istismar ettiğini, Dürzi toplumunun, Suriye halkını parçalamak için manipüle edildiğini söyledi.

Şeybani, "İsrail, Süveyda'da potansiyel olarak iç savaşı dahi yeniden alevlendirecek iç kargaşayı körüklemek için yerleşim birimlerini sistematik olarak hedef alıyor. Hiçbir tarafın, özellikle İsrail'in, Suriye'nin iç işlerine müdahaleyi haklı göstermek için 'azınlıklar kartını' istismar etmemesi önemli." dedi.

İsrail'in Suriye'ye yönelik düzenlediği saldırıları eleştirerek şunları kaydetti:

"İsrail, siviller arasında gerginliğin ve iç savaşın kışkırtılması amacıyla Süveyda ilindeki yerleşim yerlerine planlı saldırılar düzenliyor. İsrail dahil hiçbir ülkenin, Suriye'nin iç işlerine müdahale etme amacıyla azınlıkları kullanmaması gerekiyor. Suriye yönetimi, sadece azınlıklardan değil, tüm Suriye halkından sorumlu. Suriye'deki durumun iyileştirilmesi, İsrail'in saldırıları durdurulmadan mümkün değil. Bu saldırılar, uluslararası hukuku ihlal ediyor, Suriye'deki durumun yeniden inşa edilmesi sürecini ve durumun istikrara kavuşturulmasını engelliyor. Rusya, kesinlikle bu saldırıların karşı."

Şam yönetiminin, Süveyda'da ihlallerde bulunanların hesap vermesini ve tüm azınlıkların korunmasını taahhüt ettiğini vurgulayarak "Devletin denetimi dışındaki her türlü silahlanma, Süveyda'da son dönemde yaşandığı gibi istikrarı bozacak olaylara yol açar; çözüm, devletin rolünü yeniden üstlenmesindedir. Devlet, sivillerin korunmasındaki tek garantördür." ifadelerini kullandı.

İsrail'e karşı saldırganlık eylemlerinde bulunma niyetinde olmadıklarını belirten Şeybani, Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve istikrarın sağlanmasından yana olduklarını dile getirdi.

Şeybani, Rusya'daki toplantı ile "Rusya-Suriye ilişkilerinde yeni bir sayfa" açıldığını vurgulayarak "Ülkemiz, Rusya ile derinleştirilmiş işbirliği istiyor." dedi.

Lavrov ile görüşmelerinde Moskova yönetiminin, "Suriye Arap Cumhuriyeti'nin mutlak egemenliğini tartışmasız biçimde teyit ettiğini" söyleyen Şeybani, Rusya'nın İsrail saldırılarını kesin bir dille reddetmesini memnuniyetle karşıladığını kaydetti.

Şeybani, Moskova'daki görüşmeleri sırasında Suriye'nin ekonomik kalkınmasında Rusya'nın rolünün de ele alındığını belirterek "Ortaklığımız geçmişe takılıp kalmayacak, ortak sorumluluk ve karşılıklı saygı ile ilerleyecek." diye konuştu.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Savaş ve Çatışma, Sergey Lavrov, Dış Politika, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, moskova, Suriye, Güncel, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rusya ve Suriye'den İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Türkiye’ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin sözleri yorum bombardımanına tutuldu
Chobani’nin sahibi Hamdi Ulukaya’nın ’’Türk milleti’’ yerine kullandığı ifade olay oldu Chobani'nin sahibi Hamdi Ulukaya'nın ''Türk milleti'' yerine kullandığı ifade olay oldu
Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor Tarih belli oldu Terörsüz Türkiye komisyonu çalışmalarına başlıyor! Tarih belli oldu
Bakan Işıkhan’dan ’kamu işçilerine zam’ açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi Bakan Işıkhan'dan 'kamu işçilerine zam' açıklaması: Maalesef teklif kamuoyuna farklı aksettirildi
Bursa’da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza
Kavuran sıcaklara kısa bir ara Tarih de verildi Kavuran sıcaklara kısa bir ara! Tarih de verildi
Haberler.com’un sahibi Ekrem Teymur’dan Mirat Haber’e ziyaret Haberler.com'un sahibi Ekrem Teymur'dan Mirat Haber'e ziyaret
Londra’da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal Londra'da hava sahası kapatıldı, tüm seferler iptal
Starbucks’ın küresel satışları çakıldı Starbucks'ın küresel satışları çakıldı

14:22
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
Bomba rüşvet iddiası: O anları kayda alıp savcılığa delil olarak sundu
14:04
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
At ve eşek eti kullanımıyla gündeme gelen ilimizde bir skandal daha
13:52
İstanbul’da korkutan deprem
İstanbul'da korkutan deprem
12:23
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia Kardeşiyle birlikte can verdi
14 yaşında direksiyon başına geçti sonrası facia! Kardeşiyle birlikte can verdi
10:32
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor İsrail’e şok üstüne şok
Açlıktan ölen Gazzeli çocukların ahı çıkıyor! İsrail'e şok üstüne şok
22:37
Avustralya’nın ilk yerli yörünge roketi “Eris“ kalkıştan sonra düştü
Avustralya'nın ilk yerli yörünge roketi "Eris" kalkıştan sonra düştü
22:31
Fenerbahçe, Lazio’yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
Fenerbahçe, Lazio'yu İrfan Can Kahveci ile devirdi
21:02
FED faizi sabit tuttu
FED faizi sabit tuttu
20:42
Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray
Osimhen ilk mesajını uçakta verdi: Sadece Galatasaray
20:35
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada “Terörsüz Türkiye“ vurgusu
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada "Terörsüz Türkiye" vurgusu
20:20
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
Fenerbahçe, Milan Skriniar transferini resmen bildirdi
20:09
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar
Zincir markette yürekleri sızlatan anlar!
20:06
Yeniden başlayan yangına jet müdahale Kontrol altına alındı
Yeniden başlayan yangına jet müdahale! Kontrol altına alındı
19:49
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Hastanede doktor ve güvenlik görevlisine bıçaklı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2025 15:11:21. #7.13#
SON DAKİKA: Rusya ve Suriye'den İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.