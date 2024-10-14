Rutav Gölü Sonbahar Renkleriyle Cezbediyor - Son Dakika
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Rutav Gölü Sonbahar Renkleriyle Cezbediyor

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Artvin'in Şavşat ilçesindeki Rutav Gölü, sonbaharın etkileyici renkleriyle ziyaretçileri büyülüyor.

14.10.2024 09:43
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Rutav Gölü sonbahar renkleriyle mest ediyor

ARTVİN - Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde bulunan "Rutav Gölü" sonbaharın renkleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor.

Şavşat, yeşili, ahşap mimarisi, milli parkları, kendine özgü kültürel yapısı ve tarihi eserleriyle ve doğal gölleriyle de dikkati çekiyor.

İlçeye 25 kilometre uzaklıktaki Rutav Gölü, küçük bir göl olmasına rağmen çevresindeki zengin bitki çeşitliğiyle kentin önemli doğal güzellikleri arasında yer alıyor. Özellikle sonbaharda gölün çevresinde oluşan farklı renk tonlarının göle yansıması, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Her sonbaharda Rutav gölünü ziyaret ettiğini söyleyen Av. Alptekin Turan (32), "Ekim ayı ortasındayız. Burasının sonbahar için tam zamanı. Bizde Artvin'in Hopa ilçesinden kalktık hem temiz hava alalım hem doğanın renk ve durumunu görelim dedik. Özellikle severek geldiğim bir yer. Fotoğrafçılar içinde özel bir nokta. Yine bölgede başka göllerde var. Bu aylarda özellikle çok güzel oluyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Kültür, Güncel, Şavşat, Artvin, Turizm, Yaşam, Sanat, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rutav Gölü Sonbahar Renkleriyle Cezbediyor - Son Dakika

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