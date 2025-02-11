Ryabkov ve Tracy'den Planlı Görüşme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un ABD'nin Moskova Büyükelçisi Lynne Tracy ile görüştüğü bildirildi.
Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ryabkov'un, ABD'nin Moskova Büyükelçisi Tracy'yi bakanlıkta kabul ettiğini belirtti.
Zaharova, "Ryabkov, ABD'nin Büyükelçisiyle planlı bir görüşme yaptı. Görüşme, yabancı misyon temsilciliklerinin faaliyetlerine yönelik yapıldı." ifadelerini kullandı.
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