Saadet Partisi Adaylarına Eğitimler Veriyor

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Yerel seçimlere sayılı günler kala adaylarına yönelik çalışmalarını sürdüren Saadet Partisi, Parti Genel Merkezi'nde kurulan Aday Destek Merkezi'nde adayların seçim sürecindeki faaliyetleri takip ederken, adaylara verilen eğitimler de devam ediyor. Eğitimlerin yanı sıra, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da katılımıyla adaylara Milli Görüş Belediyeciliği'nin geçmişinden örnekler verilerek temel prensipler aktarılıyor.

Saadet Partisi, yerel seçimlere sayılı günler kala adaylarına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Parti Genel Merkezi'nde kurulan Aday Destek Merkezi'nde adayların seçim sürecindeki faaliyetleri titizlikle takip edilirken, adaylara verilen eğitimler de devam ediyor. Akademisyenlerin rehberliğindeki aday eğitimlerinde, adayların vatandaşlarla etkili iletişim kurması ve yerel yönetimlerin sorunlarına çözüm odaklı yaklaşması gibi konular ele alınıyor.

Saadet Partisi'nin adaylarına verdiği eğitimleri, "Siyasal İletişim Becerileri", "Seçmen Davranışları ve Yerel Yönetimlerin Temel Sorunları" ve "Siyasal Söylem Stratejisi" başlıklarında oluşuyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun da katılımıyla adaylara Milli Görüş Belediyeciliği'nin geçmişinden örnekler verilerek temel prensipler aktarılıyor.

EĞİTİMLER 3 MART'A KADAR DEVAM EDECEK

Eğitimlere şu ana kadar 19 ilin il, ilçe ve belde başkan adayları katıldı. Toplamda bin adayın eğitimlere katılması planlanırken, eğitimlerin 3 Mart tarihine kadar devam edeceği belirtiliyor. Saadet Partisi, yerel seçimlerde adaylarına sağladığı destek ve eğitimlerle seçim sürecinde etkin bir rol oynamayı hedefliyor.