Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun Annesi Vefat Etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun annesi Edibe Karamollaoğlu yaşamını yitirdi.
Saadet Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Edibe Karamollaoğlu'nun cenazesinin, yarın Karşıyaka Camisi'nde kılınacak cuma namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedileceği bildirildi.
Açıklamada, Edibe Karamollaoğlu'na Allah'tan rahmet, Temel Karamollaoğlu başta olmak üzere ailesine sabır dilendi.
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