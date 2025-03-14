Saadet Partisi'nden Hekimlere Destek Mesajı

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Hastanelerin şirket, hastaların müşteri olarak kabul edildiği, ameliyat masalarında pazarlıkların döndüğü bir dönemde insanımıza şifa vermek için mücadele eden hiçbir hekimimizi yalnız bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hekimlerin bayramını kutladı. Arıkan'ın paylaşımı şöyle:

"Son yıllarda uygulanan politikalar nedeniyle içinden çıkılmaz bir hale gelen sağlık sistemine, saldırılara ve teslim edilmeyen haklarına rağmen halkımızın sağlığı için fedakarca çalışan tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor; minnet duygularımı sunuyorum. Aile hekimlerimiz başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın hakkını savunacak ve gösterdikleri fedakarlığı bizler de siyasette onlar için göstereceğiz. Hastanelerin şirket, hastaların müşteri olarak kabul edildiği, ameliyat masalarında pazarlıkların döndüğü bir dönemde insanımıza şifa vermek için mücadele eden hiçbir hekimimizi yalnız bırakmayacağız."