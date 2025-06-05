Sabiha Gökçen'de Uçuş Rekoru - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'de Uçuş Rekoru

Sabiha Gökçen\'de Uçuş Rekoru
05.06.2025 18:22
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kurban Bayramı nedeniyle 815 uçuşla rekor kırılacak.

SABİHA Gökçen Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk devam ediyor. Havalimanında bugün gerçekleşmesi planlanan 815 uçuşla tüm zamanların en yüksek günlük uçuş rekorunu kırılacak.

Türkiye'nin yolcu sayısında en büyük ikinci, Avrupa'nın ise 2025 yılı ilk 4 aylık verilerine göre en yoğun 9'uncu havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili dolayısıyla uçuş ve yolcu sayılarında yoğunluk rekor seviyelere ulaştı. Bugün planlanan 815 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor. 5-9 Haziran tarihleri arasında tarifeli uçuşlarda yüzde 7'lik artış öngörülürken, bu 5 günlük sürede yaklaşık 700 bin yolcunun havalimanını kullanması öngörülüyor. Tatili hafta sonu ile birleştirerek 2-13 Haziran arasında 10 günlük bir izne dönüştürenlerin de etkisiyle, yolcu sayısının yaklaşık yüzde 8 artışla 1,6 milyon yolcuya ulaşması öngörülüyor.

YOĞUNLUK İÇİN EK TEDBİRLER ALINDI

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ekipler bayram trafiğine karşı hazırlıklarını tamamladı. Operasyon, güvenlik ve temizlik planlamalarını yeniden düzenleyerek personel takviyesi yapan ekipler, havalimanında pasaport işlemlerinde hız kazandıran e-pasaport bankoları; giden katında 15, gelen katında 19 olmak üzere toplamda 34'e çıkardı. Terminal genelinde 110 X-Ray noktasında düzenlemeler yapılarak yolcu girişleri hızlandırıldı. Yolcuların konforu için terminalde ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi hizmeti sunulurken, içme suyu temini için belirli noktalara su sebilleri yerleştirildi. Terminalin soğutma sistemi de artırıldı. Ayrıca yolcu deneyimini iyileştirmek adına yapay zeka destekli dijital asistan 'SAVVy' devreye alındı.

40 HAVALİMANINI YÖNETİYOR

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, 'Şehrin Havalimanı' olarak tanımlanıyor. 107 dış hat ve 39 iç hat uçuşuyla toplam 52 ülke ve 146 destinasyona doğrudan uçuş imkanı sağlıyor. Malaysia Airports Holdings Berhad, aralarında Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'nın da bulunduğu 5 uluslararası havalimanı, 17 iç hat havalimanı ve 17 kısa iniş-kalkış pisti (STOLport) olmak üzere dünya genelinde toplam 40 havalimanını yönetiyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sabiha Gökçen'de Uçuş Rekoru - Son Dakika

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