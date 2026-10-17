Sabiha Gökçen'de yabancı kuryenin valizinde 9 kilo 760 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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Sabiha Gökçen'de yabancı kuryenin valizinde 9 kilo 760 gram uyuşturucu bulundu

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Sabiha Gökçen\'de yabancı kuryenin valizinde 9 kilo 760 gram uyuşturucu bulundu
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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda takibe alınan yabancı uyruklu kuryenin valizlerinde salça ve konserve kutularına gizlenmiş toplam 9 kilo 760 gram uyuşturucu ele geçirildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan kurye cezaevine gönderildi.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri tarafından takip edilen yabancı uyruklu bir kişinin valizlerinde yapılan aramada, salça ve konserve kutularında toplam 9 kilo 760 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu kuryesi olduğu tespit edilen N.B (29) isimli kadın tutuklandı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri havalimanlarında uçakla İstanbul'a gelen uyuşturucu kuryelerinin yakalanması için operasyonlarını sıklaştırdı. Operasyon kapsamında yurt dışından gelen ve uyuşturucu kuryesi olduğun tespit edilen bir kadın yolcu yakın takibe alındı. Yabancı uyruklu 29 yaşındaki N.B isimli kadın yolcu polis ekipleri tarafından durduruldu. Şüphelinin valizlerinde yapılan aramada, 40 Kapsül halinde 425 gram Esrar maddesi, salça ve konserve kutularında 9335 gram Esrar maddesi olmak üzere Toplam 9 kilo 760 gram uyuşturucu madde ele gerildi. Uyuşturucu kuryesi yakalanmamak için esrar maddesini salça kutularına ve konserve kutularına orijinal hallerini hiç bozmayacak şekilde fabrikasyon olarak presleyerek zulalama yaptığı tespit edildi. Uyuşturucu kuryesi daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
Sabiha Gökçen HavalimanıSabiha Gökçen3. SayfaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Sabiha Gökçen'de yabancı kuryenin valizinde 9 kilo 760 gram uyuşturucu bulundu - Son Dakika
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