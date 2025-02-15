Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
M.D. (46) idaresindeki 78 AAK 369 plakalı otomobil, Karabük- Bartın kara yolu İnceçay köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Araç Şarampole Devrildi - Son Dakika
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