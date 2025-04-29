Karabük'ün Safranbolu ilçesinde şehir merkezine inen ayı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Bağlarbaşı Mahallesi'ne gelen ayı, evlerin bahçesine girerek yiyecek aradı.
Bahçe duvarlarına tırmanan ve sonrasında sokağa atlayan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu.
Ayının mahallede dolaştığı anlar, çevredeki evlerin güvenlik kameralarınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Safranbolu'da Ayı Panik Yaratıyor - Son Dakika
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