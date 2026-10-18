Safranbolu'da mantar toplayanlar kar sürpriziyle karşılaştı, orman beyaza büründü

Safranbolu'da mantar toplayanlar kar sürpriziyle karşılaştı, orman beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kar yağışı, Safranbolu'nun Ömür Ahmet Kıran mevkisinde gece saatlerinde etkili oldu ve ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Mantar toplamak için bölgeye gelen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.
KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı ile ormanlar beyaza büründü. Mantar toplamak için bölgeye gelen vatandaşlar, kar sürpriziyle karşılaştı.
Safranbolu ilçesindeki Ömür Ahmet Kıran mevkisinde gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının ardından ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Mantar toplamak için bölgeye gelen vatandaşlar, çocuklarıyla birlikte karın keyfini çıkardı.
Haber: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,
Kaynak: DHA
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