Safranbolu'da Ömür Ahmet Kıran mevkisi kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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Safranbolu'da Ömür Ahmet Kıran mevkisi kar yağışıyla beyaza büründü

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Safranbolu\'da Ömür Ahmet Kıran mevkisi kar yağışıyla beyaza büründü
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu ve Ömür Ahmet Kıran mevkisi beyaz örtüyle kaplandı. Bölgeye mantar toplamak için gelenler kar yağışına denk gelirken, kar manzaraları dronla görüntülendi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimler kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

İl genelinde sıcaklıkların düşmesiyle yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Ömür Ahmet Kıran mevkisinde kar yağışının ardından doğa beyaza büründü.

Bölgedeki kar manzaraları dronla görüntülendi.

Mantar toplamak için bölgeye gelen vatandaşlardan Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, sürprizle karşılaşarak kar yağışına denk geldiklerini söyledi.

Hasan Gül de hem gezmek hem de mantar toplamak için geldiklerini belirterek, "Mantar toplamaya geldik, karla karşılaştık. İkisi sürpriz oldu bize. Bulabildiğimiz kadar mantar topladık, aramaya devam edeceğiz." dedi.

Ailesiyle gelen Önder Günaydın, kar yağdığını internette gördüklerini ifade ederek, "Bu havayı çocuklarımızla değerlendirmek istedik. Bizim için de güzel bir ortam oldu." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Safranbolu'da Ömür Ahmet Kıran mevkisi kar yağışıyla beyaza büründü - Son Dakika
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